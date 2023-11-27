Sayfa No: 208, Belge No:200, 20 Aralık 1920 (Lord Hardinge’den Lord Curzon’a) Emir Faysal, Yunanlıların Türklere karşı çarpışmalarını teşvik ediyor.

Sayfa No:324, Belge No: 33, 21 Haziran 1920 (Villa Belle’deki toplantı) Lloyd George, “Mustafa Kemal’in başarısı Araplara da sıçrayabilir, bu nedenle mutlaka ezilmesi gerekir. Yunanlıların çarpışma yeteneğini büyüttük, Türklerinkini de küçülttük.”

Sayfa No:338,358,411,450,570, Belge No:42,45,50,55,62, Mart 1920 (İngiliz Dışişlerindeki Toplantı) Sonuç: Mali işler Türklerin eline hiçbir şekilde bırakılamaz. Ayrıca bütün işgâl masraflarını ve toplanan bu komisyonların parasını da Türkler verecek Sinyor Litti, “Türkler İzmir’i isteyeceklerdir, bizde pekâlâ, İzmir’i işgal için yaptığımız bütün masrafları verin deriz, tabii Türkler bunu ödeyemeyeceklerine göre İzmir de bize kalır.” dedi. Buna karşılık: Loyd George; “Bizim Suriye’deki birliklerimiz oradan çıkacak, yani bunun masrafını biz mi, ödeyeceğiz? Hiç böyle saçma şey olur mu? Hepsini Türkler ödemelidir. İngiliz vergi müfettişleri bu iş için 750 milyon sterlin ödediler, bütün bunları Türklerden altın olarak alacağız, Türklerin altın stoklarını ele geçirmeliyiz” dedi Mr. Cambon, “ilk yapacağımız iş bunların milliyetçi liderlerini yok etmek olmalıdır” Lloyd George Sultan (Vahdettin) e şöyle deriz: Biz bütün etleri alıyoruz sen de birkaç kemikle yetin.

Türkiye’den geriye ne kaldı? En zengin, en verimli toprakların hepsi ve imparatorluğun yarısı gitti. Bütün bunlara ilâveten Boğazlar işgal edildi, üstelik bütün masrafları da Türkler ödeyecek. Türklerin şöhretinden müttefikler hâlâ dehşet duymaktadırlar. Türklerle ancak savaşarak başa çıkılabilir. Bir Ermenistan kurma hülyası olacaktır ancak bu bir Kürdistan kurulması anlamını taşır. Bizim 160 bin, Türklerin 80 bin askeri var. Fransız, İngiliz, İtalyan ve yunanlılardan oluşan, her iki asker bir Türk askerini yenemez ise Türklerin bütün isteklerini kabul edelim” Mr. Cambon, “Türklerin hiçbir kaynakları yoktur derken yanılıyorsunuz. Şayet Türkler kızarlarsa, yunanlıları İzmir’den denize dökerler.”

Aynı toplantıda alınan kararlardan: 1- İstanbul resmen işgal edilecek ve bahane olarak Türkiye’deki azınlıklara kötü davranıldığı ileri sürülecek. 2- Türklere sulh şarlarını kabul ettirirken, çıkacak ayaklanmalara karşı koymak için İstanbul’daki milliyetçi liderler tevkif edilecek. İstanbul Hükümetine 24 saat süre verip Mustafa Kemal’i ve bütün kuvvetlerini dağıtması istenecek. Aksi halde, yunanlıların bu işi yapacağı söylenecek. Churchill, “Biz bir taraftan Mustafa Kemal’e mektup gönderelim diğer taraftan da yunanlılara fırsat verip Mustafa Kemal’in adamlarını yakalatalım, böylelikle Türklerin prestijini sıfıra indiririz.” 3- Tarihi ve artistik değeri olan mallar alıp götürülecek. Lord Curzon: “Türkler için askerlik mesleği tamamen kapanmıştır. Şüphesiz Türkler askerlik yapmak isterlerse başka bir yere gidebilirler. Fransız lejyonu onları kabul edecektir. Mamafih ingiltere buna dahi itiraz eder.

Çünkü Türkler diğer düşmanlarımızdan çok farklıdır, başka bir yerde bile askeri eğitim görmeleri iyi değildir.

Sayfa No:443, Belge No: Temmuz.1920 ( Villa Franeuse’deki toplantı) İstanbul Hükümeti, bütün dünya için tehlikeli olan Türk milli hareketini bastırmakta bize yardımcı olabilir. Savaşın iki yıl uzamasına sebep olan Türklere hiçbir şekilde merhamet edemeyiz. Mr. Venizalos, “İmkânı olsa Türklere silahtan başka bir yol kullanabiliriz fakat Türkler silahtan başka bir şeyden anlamazlar.”