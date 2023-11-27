Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın heyecanla beklenen yeni filmi “Lohusa”nın çekimleri tamamladı. 6 hafta büyük bir keyifle süren çekimlerin son gününde film ekibi sette özel bir kutlama yaptı.

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın yeni filmi ‘Lohusa’nın çekimleri tamamlandı. Arif V 216 ve Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı ve Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin ekibi, başarılı finali Beykoz Kundura Fabrikası setinde kutladı. Uzun süre bir arada ve uyum içinde çalışan film ekibi son günü de neşe içinde kapattı.

Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Feri Baycu Güler gibi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra 120 kişilik film ekibiyle çekimleri tamamlanan ‘Lohusa’, son set gününü Beykoz Kundura Fabrikası’nda kutladı. 6 hafta süren çekimlerin ardından hız kesmeden post prodüksiyon çalışmalarına başlanan filmin son gününde keyifli anlar yaşandı.

Çekimleri Bebek, Beykoz, Moda, Polenezköy, Topkapı gibi İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra platolarda gerçekleşen ‘Lohusa’nın, ilk tanıtım videosu da yayınlandı. Merakla beklenen filme dair küçük ipuçları veren tanıtım videosu, kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 gün ve bu süre içinde başlarına gelen komik olayları anlatan film, 19 Ocak 2024’te gösterime giriyor.

"Ayça Varlıer: Broadway Müzikalinde Başrol Oynayan İlk Türk Kadın"

Ünlü ve ödüllü oyuncu Ayça Varlıer, New York’ta Broadway müzikali "Swan Lake Rock Opera"da başrol oynayarak tarihe geçiyor.

Varlier, Kraliçe Şardanel karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı.

New York'ta büyük ilgi ve beğeni toplayan Varlier, yıl sonuna kadar müzikalde yer almaya devam edecek. ' Son derece heyecanlı ve gururluyum.

İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alınteri ve çok çalışmak var' diyen Varlier, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi.

Genç Oyuncu “Eylül Akdağ” Türkan Şoray'ı Örnek Alıyorum

Daha önce Dedemin Gözyaşları, Beton Nazmiye, Sipahi ve EGO: Erkeğe Güven Olmaz gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan çocuk oyuncu Eylül Akdağ, çok yakında yeni projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Oyunculuk serüvenine; Bir Dede ile Lösemi hastası torununun hayat hikâyesine anlatan Dedemin Gözyaşları isimli sinema filmindeki Zeynep karakteriyle “Beyazperdeye” merhaba diyen küçük yıldız Eylül Akdağ, yer aldığı projelerde sergilediği başarılı oyunculuğuyla yükselmeye ve çok sevdiği oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Her defasında oyunculuğu çok sevdiğini belirten küçük yıldız “Ben bu sektörde daha yeni sayılırım. Bende Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray gibi ömrümün sonuna kadar bu meslekte devam edip, onun gibi kalıcı işlere imza atmak ve ödüller kazanmak istiyorum. Bunun için çok çalışıp, elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

"Yaşam Koçu " Filmin Kırılma Noktası Magazin Muhabirleri

Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun üstlendiği yönetmenliğini Doğu Demirkol ve Burak Kuka’nın yaptığı ‘Yaşam Koçu’ filminin setine magazin muhabirleri baskın yaptı. Filmdeki magazin muhabirleri sahnesinin çekimlerini haber alan magazin gazetecileri, filmin aynı zamanda senaristi olan Doğu Demirkol’u ve başrollerini paylaştığı Yağmur Tanrısevsin’i markaja aldı. İstanbul Reşitpaşa’da çekimleri devam eden sette Yağmur Tanrısevsin ve Doğu Demirkol basının karşısına çıkıp sorularını yanıtladı.

Doğu Demirkol, “Kendi yazdığım ve oynadığım bir işe çok iddialı demek ne kadar doğru olur bilemem ama ‘Yaşam Koçu’ çok iddialı bir iş. Sahte bir yaşam koçunun bir şekilde popüler olması ve bundan nemalanarak bu hayatın içinde sürüklenmesi magazin muhabirlerini görmesiyle başlıyor. Filmin kırılma noktasını aslında siz yapıyorsunuz” diyerek magazin gazetecilerine teşekkür etti.

Sözlerine devam eden başarılı oyuncu Doğu Demirkol filmdeki partneri Yağmur Tanrısevsin için de “Daha bu hikâyeyi kâğıda bile dökmeden önce aklımda Yağmur vardı. Başka alternatif düşünmedim. Hikâyeyi ilk Murat Cemcir’e anlattım ve bana direk Yağmur dedi” diyerek partneri hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Filmde kariyeri ve hayatı için arayışta olduğu bir dönemde yaşam koçu ve enerji uzmanlarını dolaşan Helin karakterine hayat veren Yağmur Tanrısevsin ise “Çok komik bir film oldu. Komedi filmi ama bir o kadar da derinliği var. Doğu’yla çalışmak çok keyifli” dedi.

12 Ocak 2024’te sinemaseverlerle buluşacak olan Yaşam Koçu’ filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Eskişehir'i Tanıtma Grubu'nun 8. Ödül Töreni Düzenlendi

Eskişehir'i tanıtmak için 13 yıl önce kurulan Eskişehir Tanıtma Grubu (ETG),8.yılı ve Cumhuriyet'in 100. Yılında ödül törenini 18 Kasım 2023 tarihinde Gaga Restoran'da gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını ETG Orhan ARAT yaptı.

Törende, "Toplumsal fayda/hedef kitle faydası", "Ülke ve şehre katkısı", "Koruma bilinci; kültürel değerlere sahip çıkma, hümanizm, etik değerleri koruma ve saygı", "Özgünlük, yenilikçilik", "Sürdürülebilirlik" ve "Kamuoyunda, sosyal medya, basın yayın organlarında yer alma" olmak üzere değişik kategoride ödüller verildi.

Toplumsal fayda/hedef kitle faydası kategorisinde ödül alan isimler şunlardı:

Yönetim Alanında ;

Efsane İş İnsanı İnan Kıraç,Efsane CEO Can Kıraç Efasane Vali Kadir Çalışıcı. Efsane Spor Amigo Orhan ( Orhan ERPEK )

Yerel Yönetimler;

Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen,Dt.Ahmet Ataç

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum

Spor Alanında ;

Amigo Orhan (Orhan Erpek)

Bedensel engelli milli yüzücü Ramazan Güven

Koruma bilinci; kültürel değerlere sahip çıkma, hümanizm, etik değerleri koruma ve saygı kategorisinde ödül alan isimler şunlardı:

Aydan Kanatlı

KYK Yapı Kimyasalları'ndan Arda Sürmeli

Firma ;

Hafız Mustafa :Avni Ongurlar

Özgünlük, yenilikçilik kategorisinde ödül alan isimler şunlardı:

Bürokrasi ;

Vali Yardımcısı Salih Altun,

Nilay Kökkılıç İzmir Kent Konseyi Başkanı,

İsmail Altınkaynak ; Yozgat Milli Eğitim Müdürü

Sürdürülebilirlik kategorisinde ödül alan isimler şunlardı:

Marka ;

Firuzhan Kanatlı ( ETİ SİRKETLER Grubuna) Murat Şafii ( By Fırın )

Kamuoyunda, sosyal medya, basın yayın organlarında yer alma kategorisinde ödül alan isimler şunlardı:

İlhan Mansız ( Altın Gol )

İskender Altın ( Yönetim )

Zeynep Kankonde ( Oyuncu )

Es Es Bando

STK : Adnan Karamanlı ( Tornacılar Odası)Lütfi Yüksel ( Hayırsever İşadamı )

Kompozisyon kategorisinde ödül alan isim, Yeni Yol Okulları üçüncü sınıf öğrencisi Ömer Yıldırım oldu. Şiir kategorisini de Caner Şahin kazandı. Kısa film de Nevzat Özoğlu.

Gecenin sunuculuğunu Şeker Aybala ve Fıs Fıs İsmail olarak bilinen Süleyman Yağcı yaptı.Vefat eden Celaleddin Sarar ve İlhan YALÇIN a VEFA ödülü verildi. Ödülleri babaları adına Emre SARAR ve Yiğit Can YALÇIN aldı.

Gecenin sonunda Bahattin Atak, Ayça ve Leonida Timuş konser verdi.

ETG koordinatörü Oral BÜYÜKSARI "

Ödül töreni, Eskişehir'in tanıtımına katkı sağlayan isimlere teşekkür etmek ve şehrin potansiyelini gözler önüne sermek için önemli bir organizasyondu. Ayrıca yapilan " Eskişehir'in Geleceği, Geleceğin Eskişehir'i " 4 başlıkta çalıştay yapıldı ,çok verimli oldu" dedi.

Erkan Petekkaya'ya "Her Şeye Rağmen" Filmi İle Üç Ödül

“Her Şeye Rağmen” sinema filmi üç ayrı dalda ödüle layık görüldü. Raffles Hotel’de düzenlenen Ödül Töreni”nde “En İyi Film Senaryosu”, “En İyi Film” ve filmdeki rolü ile Erkan Petekkaya’ya da “En İyi Sinema Oyuncusu” dallarında ödül verildi. Ödülleri hayatı filme konu olan İlhan Doğan ve Erkan Petekkaya birlikte aldılar.

Üç ödül birden aldılar…

Uzun yıllar Almanya’da “Müthiş Türk” olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan’ın Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Holywood’a kadar uzanan dramatik ve başarılarla dolu öyküsünü anlatan, izleyenleri de gözyaşlarına boğan “Her Şeye Rağmen” filme üç ödül birden geldi. Gecede “En İyi Film Senaryosu”, “En İyi Film” ve filmdeki rolü ile Erkan Petekkaya’ya da “En İyi Sinema Oyuncusu” dallarında ödül verildi.

Ödülleri hayatı filme konu olan İlhan Doğan ve Erkan Petekkaya birlikte aldılar. Erkan Petekkaya’nın eşi Didem Petekkaya’nın da katıldığı törende “En İyi Film” ve “En İyi Film Senaryosu” ödüllerini almak üzere sahneye çıkan İlhan Doğan “Bu ödülleri ülkemde aldığımız için çok mutluyum. Bugün ayrıca çok önemli bir gün. Filmde izlediniz çocukluğumuz çok iyi geçmemişti.

İşte o dönemlerde beni en çok motive eden şey değerli büyüğüm Orhan Gencebay’ın şarkıları ve filmleri olmuşu. Kendisiyle bugün burada bir arada olmaktan onur duydum” dedi. İlhan Doğan sahneden indikten sonra Orhan Gencebay’ın yanına giderek sevgi ve saygısını sundu.