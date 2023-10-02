Cilt X- Sayfa No: 50- Belge No: Ekim.1913 (Sir A. Nicholsen’den Sir G. Hardinge’ye ) İmroz ve Bozcaadaları hariç bütün adaların Yunanlılara bırakılmasını sağlayalım.

Sayfa No: 164- Belge No: Aralık ( Sir E. Grey’den Sir E. Mallet’e) Yunanistan’ın adaları alacağı konusunda anlaştık. Size söyleyeceğim en iyi husus kuvvetlerin Yunanistan lehine Türkleri oyalamakta olduklarıdır. Ermeniler hakkında yapacağımız teklifleri Türkleri korumak gibi göstermeliyiz. Türkiye dağıldığı zaman Almanlarda kendi paylarını alacaklardır Türkiye yeni borçlar bulmazsa çökecektir.

Sayfa No:486 -Belge No:545 8.Haziran.1913(Sir G.Buchanon dan Sir E.Grey e) Ruslar, majeste hükümeti Türk sınırında yaşayan Kürtler arasında da huzursuzluklar çıkartıyorlar, zayıf Türk otoriteleri bunu bastıramaz ve biz buna katlanmayız dediler.

Sayfa No:501 Belge No: Haziran.1913(Sir E.Grey’den Lord Granville’ye) Altı ilin birleşik bir Ermenistan için ayrılması Asya Türkiye’sindeki diğer ırklarında aynı yolu tutmasına neden olacaktır.

Cilt 262- Yıl:1909,- Sayfa: 759 ( Eski bir diplomat) : İngilizler Türk düşmanı Hıristiyanlara iyi davranır, Türk köpeğini dövmek için her kırbaç mubahtır, derdi.

*- Cilt 269 Yıl: 1911, Sayfa 177 ( Sir Mark Skyse): Öyle sanıyorum ki, Avrupalı maliyecilerin Türkiye’de yaptıklarını sinsi bir vahşet olarak isimlendirmek hatalı olmaz.

Cilt 266- Yıl 1909,- Sayfa 329 ( Noel Buxton) : Türklerin şimdi en çok savaşması gereken şey, cehalet ve vatanlarını Avrupalı hırsızlardan korumaktır.

Sayfa No: 180- Belge No: Temmuz.1910 Aslında Fransız maliyecileri, Türkiye’nin hayat kanını emmektedirler.

Sayfa No: 550- Belge No: Şubat 1912 Kral Ferdinant’ın en büyük ihtirası İstanbul merkez olmak üzere Bizans İmparatorluğunu kurmaktır. Şimdilik Avrupa Türkiye’nin çözülmesini bekliyor, o zaman vilâyetler kucağına düşecek.

Sayfa No: 673- Belge No: Eylül ( Mr. Marlingden Sir E. Grey’e) Şimdiki durum yalnız Balkanları ve Avrupa’yı değil fakat Arapları, Ermenileri, Kürtleri ve diğer ırkları da İmparatorluktan ayırmaya çalışmak olmalıdır.

Sayfa No: 6- Belge No: 9-9. Ekim.1912 ( Sir.G. Buchanon’dan, Sir. E. Grey’e) Bütün Avrupa Türkiye’si hıristiyanlara ait olmalıdır. Girit sorunu da Yunanistan lehine çözülmelidir.

Sayfa No: 88- Belge No: Kasım ( Lord Kicthener’den Sir E. Grey’e) Türklerin çöküşü tamamlanmış görünüyor Sudan’da Türklerin hak diye ileri sürdükleri ne varsa İngiltere’ye geçmelidir. Sürecek