Sarı kırmızılı ekibin Manchester United öncesi hazırlık maçı olarak mücadele verdiğini söyleyebilirim.

Galatasaray ve maçın en iyi oyuncusu kaleci Bahadır'ın arasında süper bir futbol gecesi yaşadığımızı düşünüyorum. Resmen kalesinde devleşti. Böyle Türk kalecileri görmek umut verici, maçın yıldızıydı adeta.

Zaha'ya ayrı bir parantez açmak gerekirse her maç kalitesini arttırdığını ve şampiyonlar liginde müthiş oynayacağından şüphem yok.

Sacha Boey ise Galatasaray için Allah'ın bir lütfu. Böyle bir sağ beki kimselere kaptırmamaları lazım.

Taraftarı her maç gol sevincine alıştıran Icardı ise bu akşam istediği mücadeleyi veremesede savunmada takım arkadaşlarına destek sağladı.

Şimdi gözler Salı gecesinde.