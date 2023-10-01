Nereye çekerse onu anlar, siz defalarca anlatın o yine anlamak istediğini anlar.

Herkes duyduğu, gördüğünü, okuduğunu kendi bilincine göre anlamlandırır. Herkesin algısı, algı kapasitesi farklıdır. Bir şey söylersin ama karşındakinin sözlerinden neyi anladığını bilemezsin.

Kimi gerçekten kapasitesi yetmediği, anlayamadığı için, kimi ise inatla sabit fikirli olduğu için söylediklerinizi yanlış veya eksik anlamakta ısrarcıdır. O sebeple çok ta uğramamak gerekir kendimizi anlatmak için... KOYVER GİTSİN.

Öyle ya boşa zaman kaybıdır böyle insanlarla uğraşmak, "Nato kafa, nato mermer" deyimi boşa değil! Laf anlamayan kişiler için kullanılır bu deyim. Çünkü laf anlamayan kişilere ne söylesen boş olur. Kaba tabiriyle "Taş kafalı" demektir. Zordur boyleleri ile uğraşmak. En iyisi sizi anlayacak insanlarla bir arada olmak. Elbette pek çoğumuz için mümkün değil sosyal çevremizi değiştirmek. Ev, iş, okul.. "Doğduğun coğrafya kaderindir" sözünü en ağır şekilde yaşıyorsundur eminim. Eminim elinde olsa bir dakikaduramazsın orada ama imkan meselesi işte. Peki çevrende etkileşim içinde olmak zorunda mısın! İşini yap, kimseyle gereğinden uzun muhabbete girme, tartışma, fikir yarıştırma, seni tenkit edecek samimiyeti oluşturma, kendi iç dünyanda yaşa. Bakış açıları farklı çünkü. Emin ol dalgalı bir denizde o fırtına düşünüp korkarken, sen köpüren dalgalarda özgürlüğü ve coşkuyu hissedersin. O gülün dikenine takılırken sen kokusunda aşkı bulursun. Yafan yağmurda ıslandığı, çamura bulandığı için küfür ederken, sen bereketi, huzuru zikredersin.

Ayrı dünyaların insanları aynı dünyada içiçe geçmiş, herkesin derdi başka, zevki başka. Hayalleri, umutları başka. Sen bak kendi hayatına.. Koyver gitsin.

Yalancı mıyım?