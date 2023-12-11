Sayfa No:907, Belge No:609, 28 Kasım 1919 (Mr. Kitson’dan Sir. E. Crowe’a) “...ermenilerin Müslüman komşularını kesmesinden hiç şüphe etmem... Taşnaklar müthiş bir vahşetle çalışıyorlar... Kürtlere her ne kadar inanmasak ta onları kullanmamız çıkarımız gereğidir. Doğu illerine gelince; Türklerle harp etmeden o bölgeleri Ermenistan ve kürdistan diye bölemeyiz.”

Sayfa No:917, Belge No:613, 28 Ekim-1919 (27 Köyün eşrafından Konya’daki ingiliz yüksek komiserinin aldığı mektup) Milli kuvvetler adı altında bir grup, Müslüman ve hıristiyanları öldürmektedir. Hayvanlarımızı elimizden alıyorlar, telgraf hatlarımızı kesip bizim sizlere haber vermemizi önlüyorlar. Bizim hükümetimiz zayıf olduğu için milliyetçileri ezemez. Milliyetçileri ezmek için ingiliz hükümetinin bize yardım elini uzatması için yalvarırız. Aşağıdaki köylerin eşrafı tarafından imzalanmıştır: (Soğucak-Kovanlı-Hacı Yunuslar- Dumnu-Karabayır-Uluslar-Seyit-Citret-Bekle-Sat-Yalnızca-Kiraz-Elma ağaç-Beybahin- Fakirtepe-Ekitse-Sarıca-Sarıskat-Akçapınar-Ahırlı-Günce-Gün-Ali Çerçi-Fatma-Sorkun- Mervesti)

Sayfa No:925, Belge No:620, 9 Aralık 1919 (Amiral Sir F. de Robek’ten Lord Curzon’a) Mr. Hohler Kürt meselesi hakkında Kürt başkanı olan Şeyh Sait Abdülkadir Paşayla görüştü. kürtler bütün ümitlerini İngiliz hükümetine bağlamış durumdalar. Bu ara Mustafa Kemal gittikçe tehlikeli olmaya başlıyor. Kuvvetler, kürtleri Mustafa Kemal’e karşı kullanmak için her parayı ödemeye hazırdırlar. Sayfa No:1062-Belge No: 667, 22 Ocak 1920 (Amiral Webb’den Lord CURZON’a) Bayburt’ta şeyh kürt ali milliyetçilere karşı harekete geçti.

Sayfa No:932, Belge No:632, 22 Aralık 1919 (Türk meselesi hakkında ikinci toplantı): Türk Hükümetinin parasal bakımdan iflas ettiği, çatalca hattı dışında Türklere yer verilmemesini, kapitülasyonlara çok benzer bir sistemin kurulmasını, Türk ordu ve donanmasının ancak jandarma örgütü haline getirilmesini, Erzurum’un ermenistan’a verilmesini, 12 adanın yunanlılara verilmesini.

Sayfa No:966, Belge No:633, Aralık 1919 (Türk meselesinde üçüncü toplantı): Kürt kabileleri İngiliz ve Fransız hâkimiyetine konacak, kürdistan’da hiçbir şekilde Türk bırakılmayacak. Bir tek kürt devleti mi yoksa birçok küçük kürt devleti mi kurulacağı düşünülecek. Ermenilerine amerikalılar kanalı ile silah sağlanacak İstanbul’da gizli bir örgüt kuruldu. Milliyetçileri vatan haini ilan ediyor.

Sayfa No:992, Belge No:646, 4 Ocak 1920 (Lord Curzon’un notları) Türkler Avrupa’dan atılmalıdır. Amerikalı senatör lodge’ın dediği gibi; İstanbul Türklerden tamamen alınmalı, bir veba tohumu olan; savaşların yaratıcısı, komşuları için bir küfür olan Türkler Avrupa’dan silinmelidir.

Sayfa No:1003, Belge No: 647, 25 Aralık 1919 (Mr. Ryan’ın raporu): Milliyetçiler şimdi iki yol kullanıyor: milliyetçi ol, çünkü İslam’ı kurtaracak tek yol odur. İslam’a sadık ol, çünkü senin milli varlığını kurtaracak tek yol odur. Bu fikirlerin her ikisi de İslam dünyasındaki ingiliz hakimiyetini mahvedebilir. Biz; gerçek ideali din gibi davranacak çıkarcı grubu idareci olarak getirmeye çalışacağız. Panislamizmi ezemeyiz, bu tıpkı batıdaki milliyetçilik gibidir. Bizim şimdiki amacımız bölmek, arkadaş gibi davranıp kazanmak ve sonra hükmetmek olmalıdır.