Beşiktaş, tam 9 yıl sonra evinde Fenerbahçe’ye yenildi.

Her iki takımın mevcut kadrosuna baktığımızda hiçbir şeyin denk olmadığı ortada. Fakat Beşiktaş’ın daha vasat kadroyla bile derbi kaybetmediğini biliyoruz. Yeter ki mücadele etmesini bilsin, ruhuyla oynasın.

Maç başlamadan önce Beşiktaş’ın topu rakibe verip, fırsat bulduğunda gole gitmesi gerektiğini belirtmiştim. Nitekim ilk devre bu minvalde mi oyunla skoru buldu Beşiktaş. Ama o kadar kötü bir savunma hattına sahip ki Beşiktaş, ikinci yarı bu durumu koruyamadı.

Savunmanın sağında Onur solunda Umut ve tandemde yer alan Amartey- Bailly ikilisi tarihte gördüğüm en kötü Beşiktaş savunması. Hal böyle olunca rakibin pek bir şey yapmasına gerek kalmıyor, geleni içeri alıyorsunuz. Hiçbir şey olmasa dahi basit penaltılara sebep oluyorsunuz!

Aslında Fenerbahçe her zamanki oyununu oynayarak Ferdi üzerinden Beşiktaş’ı en zayıf noktasından, sağ kanattan vurdu. Haftalardır bu yetersizlikler ortada. Bu bölgede Onur-Rebic ikilisi vasat olmasına rağmen oyuncu değişikliği geç geldi. Tayfur ve Ghezzal’de oyuna dahil olduktan sonra bir varlık gösteremedi. Çünkü Beşiktaş’ın sahada dominosu, oyun aklı yok. Rastgele bir oyun var. Saiss gitmeden önce geriden oyun kuruyordu Beşiktaş sonra Amir’e bu görev verildi o da olmadı. Bir türlü istenen etkiyi veremedi o bölgede. Atiba 10 sene oynadı Beşiktaş’ta yerine alternatifi getirilemedi akıl alır gibi değil.

Dün akşam o çok eleştirilen Necip takımın iyileri arasındaydı ama takım o kadar birbirinden kopuk oynuyor ki, çabası fayda etmedi. Öte yandan özellikle Chamberlain, Gedson, Cenk ve Mert elinden geleni yapan diğer isimlerdi. Ama yetmedi. Neden mi?

Çünkü Beşiktaş’ın cesur kararlara ihtiyacı var! Önce inanmaya, mücadeleye ihtiyacı var! Oynamayan her oyuncu kadro dışı kalmalı. Eğer Aboubakar, Rebic, Amartey, Bailly böyle oynayacaksa, Beşiktaş gençlerle oynasın daha kötü kaybetmez. Gerekiyorsa Rıza hocaya veda edilmeli ve radikal kararlar alınmalıdır.

Hiç kimsenin Beşiktaş taraftarına tarihin bu kadar kötü oyununu izletmeye hakkı yok. Eski yönetimin bu olumsuzluklarını sahadan silmeden. Beşiktaş’ın kanatlarını çırpması, uçması imkansız.