SENİN GİDİ VURDUMDUYMAZ

Ömür Gedik, Sezen Aksu’nun ilk yıllarına damga vuran efsane şarkılarından Seni Gidi Vurdumduymaz’ı yepyeni bir düzenleme ile yeniden yorumladı. DMC ve Tayga Prodüksiyon ortak yapımı olan şarkının elektronik pop tarzındaki aranjesini Cenk Kandıralı yaptı. Şarkının melodisi kadar sözlerinden de çok etkilendiğini söyleyen Ömür Gedik “Sezen Aksu’nun sözleri kadınların susan, ezilen taraf olmadığı bir dünya hayalimle örtüşüyor. İş hayatında olsun, özel hayatta olsun kadınlar artık kendilerine yapılan haksızlıkları karşılıksız bırakmıyorlar. Şarkıdaki ‘Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek, bakalım o zaman seni kim kurtaracak’ cümlesini ne kadar keyifle söylediğimi size anlatamam.” dedi.

LARA FABIAN BİR KEZ DAHA İSTANBUL’DA

Lara Fabian, dünya turnesi kapsamında 25 Nisan 2024'te İstanbul Volkswagen Arena'da unutulmaz bir konserle müzikseverlerle buluşacak. Geniş repertuarı ve etkileyici performansıyla unutulmaz bir gece için bir kez daha Türkiye’ye gelen Lara Fabian, Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek olan bu özel konserde hayranlarını duygu dolu bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

SİVAS EN’LERİ

Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından düzenlenen Uluslararası 4. Sivas En’leri Aşık Veysel Ödülleri sahiplerini buldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde Sivas Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan ve Dilara Kırmıt’ın renkli sunumlarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde sanat, basın, eğitim, ticaret ve spor alanlarında başarılarıyla öne çıkan Sivaslı 58 isim ödüle layık görüldü. Gecede başarılı gazeteci Rukiye Ay’da ödüle layık görüldü.

AFFETMEM

Alper Erözer'in "Affetmem" adlı single'ı, melankolik temelli kararlı duruşuyla soğuk hisleri sıcak duygularla birleştiriyor. 1 Aralık'ta dijital platformlarda yerini alan bu şarkı, 2023'ün ilk yapı taşı olarak ep'sinde yer alacak ve büyüleyici gitarları ile yüksek enerjili ritimleriyle dinleme listeleri için uygun bir single adayı gibi görünüyor.

YANILMIŞIM KLİPLENDİ

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, sayılı enstrümanistlerinden oluşan Rubato’nun, 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında yayımlandı. Merakla beklenen ve oldukça ilgi gören albümden ilk video klip ise “Yanılmışım” oldu.

ÖYLE Mİ

Müzik dünyasına “Öyle mi” isimli tekli şarkısıyla merhaba diyen Serdar Susuz, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürümeye başladı. Engürlü Müzik etiketiyle müzik severlere sunulan “Öyle mi” isimli eserin söz ve müziği Serdar Susuz imzası taşırken aranjör koltuğunda başarılı isim Gündüzcan Çetinkaya oturdu. Klip çekimleri İzmir’de yönetmen Arda Ergün tarafından tamamlanan “Öyle mi” isimli eserin çalışmasında Serdar Susuz, performansıyla gerçekleşti.

USTA İSİMLE AYNI SAHNEDELER

Mehmet Güreli & Melis Karaduman & Ayça Özefe, 27 Aralık 2023'te IF Performance Hall Beşiktaş'ta buluşuyor. Türk müziğinin usta ismi Mehmet Güreli, genç sanatçılar Melis Karaduman ve Ayça Özefe ile 27 Aralık'ta IF Performance Hall Beşiktaş'ta unutulmaz bir konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İki genç sanatçının sahnede usta isimle bir araya gelmesini kaçırmamak için şimdiden takvimlerinize tarihi kaydedin!

ERKAL’IN GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünün merakla beklenen sürprizlerinden Doğuş'un yeniden yorumladığı 'İnsafsız/Bir sana yandım' video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Hayli yüksek izlenme ve tıklanma sayıları ile bir anda hızlı bir çıkış yakalayan şarkı Doğuş hayranlarının yoğun ilgisiyle rekor kırarak güçlü bir başlangıç yaptı. Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Caner Tepecik imzasını taşıyan şarkının Recep Yenigün tarafından çekilen film tadındaki video klibinde İbrahim Erkal'ın görüntüleri de kullanıldı.

ÖMRÜM

Pop müziğin başarılı ve sevilen yorumcusu Ayla Işıl, söz ve müziği Seyfi Doğanay 'a ait olan 'Ömrüm ' adlı türküsüyle müzikseverlerle buluşuyor. Kendine ait tarzıyla pop müziğine farklı bir yorum katan Ayla Işıl "Bir süre önce aramızdan ayrılan müzik dünyasının usta ismi değerli Seyfi Doğanay 'ın eserini okumak benim için büyük mutluluk." diyor.

GERİ DÖNDÜ

Cem Karaca’nın hayatını anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde ünlü sanatçı Yasemin Yalçın’ı, Toto Karaca rolünde izleyeceğiz. Uzun yıllara dayanan başarılı kariyeriyle Yalçın, oğlu Cem Karaca’nın sanatla dolu hayatına eşlik eden, onun mücadele dolu yolculuğunu destekleyen annesi olarak izleyicilerle buluşacak.

MÜJDEYİ VERDİ

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, instagram hesabından hayranlarına yeni şarkısının müjdesini verdi. Paylaştığı fotoğrafının altına, ‘Çok yakında benden öyle bir şarkı dinleyeceksiniz ki hazır olun’notunu düşen ünlü sanatçı hayranlarının yorum yağmuruna tutuldu.

MARATONA DEVAM

Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Ayşegül Aldinç’in muhteşem konser serisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sevenlerinin gün sayarak takip ettiği konserleri için hazırlıklarını tamamlayan sanatçı, birbirinden iddialı sahneleriyle müzikseverler ile özlem giderecek. Ayşegül Aldinç’in konserleri sırasıyla, 12 Aralık Salı Ankara CSO, 18 Aralık Pazartesi İstanbul Fişekhane, 23 Aralık Cumartesi Ankara Jolly Joker ve 31 Aralık Pazar yılbaşı gecesi Kıbrıs Grand Pasha’da gerçekleşecek.

HAYAT BANA BORÇLUSUN

GÖZDE 2023 yılının son şarkısını hayattan alacaklarını tahsil etmek isteyenler için yaptı. Gecikmiş müzik kariyerindeki arayı kapatmak için soluksuz çalışan sanatçı, bir buçuk ay aralıklarla müzikseverlerin beğenisine sunduğu şarkılarına bir yenisin daha ekledi. Söz ve müzikleri Sinem Çavuşoğlu’na ait yeni yorumladığı ‘’Borçlu’’ adlı şarkının aranjesi Celil Yavuz’a, yapım danışmanlığı Murat Alkan’a, kapak tasarımı Ahmet Terzioğlu’na klipyönetmenliği Emrah Özbilen’e, kostüm tasarım Deniz Kılıç’a, Saç Makyaj ise Lookhair make up studio’ya ait.

TERS KÖŞE BİR ŞARKI

Özcan Beylan ve Sevtap Gül'ün Instagram hesabından canlı yayınlanan Magazin programının geçtiğimiz günlerdeki konuklarından biri Beste Açar oldu. Yayına katılan Beste Açar, bir süre önce piyasaya sürdüğü Timsah Gözyaşları’ndan ve yeni projelerinden söz etti. Ünlü şarkıcı, ”Çok ters köşe bir şarkı geliyor. Bir Yazgın Kaçak bestesi… 5 Ocak’ta çıkıyor…” dedi.

BAKÜ'YÜ SALLADI

İstanbul Kuruçeşme Arena konserlerinde 3 kez üst üste sold out yaparak büyük bir geri dönüş rekoru kıran Gökhan Özen, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrindeki Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserinde yer yerinden oynadı. Konser alanını hınca hınç dolduran, mekanın balkonlarında bile yer bulunmamasını sağlayan hayranlarıyla yine unutulmaz sold out bir konsere imza atan Gökhan Özen, sahne süresi 1.5 saat olmasına rağmen 3 saat kalarak müthiş enerji yüklü performans sergiledi.

NEYSEN O

Sözü ve müziği Şebu'ya ait olan bu tekli ile sanatçı, çıkarttığı canlı akustik albümden sonra ilk kez dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Karantina zamanında şarkıya özel olarak ürettiği stop-motion klipli "Beklemek" ve 2021 yılının sonlarında BBI Music Co. etiketiyle yayınladığı "Dünyadayız Hala" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Şebu, müzik ve animasyon dünyasında adından söz ettirdi. Animasyon alanında yakaladığı başarı, sanatçıya gelen taleplerle birlikte, müzik ve animasyon kariyerini bir arada sürdürme fırsatı sundu.