Franz Wagner 28 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynadı, çaylak Anthony Black 23 sayıyla kariyerinin en yüksek sayısını kaydetti ve Orlando Magic, Washington Wizards'ı 127-119 mağlup etti.

Franz Wagner 28 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynadı, çaylak Anthony Black kariyerinin en yüksek puanı olan 23 sayıyla oynadı ve Orlando Magic, Salı gecesi Washington Wizards'ı 127-119 mağlup etti.

Black, "Şu anda iyi top oynuyoruz ve dürüst olmak gerekirse sadece buna odaklanmaya çalışıyorum" dedi. “Maç maç artacak ve daha rahat hale gelecek. Bu yüzden kazanmamıza yardımcı olacak şeyleri yapmaya devam etmeye çalışıyorum."

Paolo Banchero, 24 sayı ve 8 asistle yavaş bir başlangıç ​​yaptı ve Jalen Suggs, sol bileğindeki sakatlık nedeniyle iki maçlık yokluğundan dönerek 11 sayı kaydetti. “İyi görünüyordu. Magic antrenörü Jamahl Mosley, Suggs hakkında şunları söyledi: Kondisyonları mükemmeldi, orada doğru yolu savunuyordu, basketbolun içine giriyordu ve birçok doğru şeyi yapmaya çalışıyordu. "Birkaç maç ara verdikten sonra, düşündüğümüz kadar paslanma olmadı."



Son beş maçından dördünü kaybeden Wizards'ta Jordan Poole 30 sayı, Tyus Jones ise 22 sayı kaydetti.





Sekize kadar geride kalan Washington bench'i ilk çeyrekte 12 sayı kaydetti ve 14-4'lük seri, art arda 33 sayıya eşitledi. Magic, ikinci çeyrekte 7-0'lık seriyle 45-38 öne geçti ve devrenin bitimine 6:44 kala Washington'u mola almaya zorladı.



Wizards'dan Corey Kispert benchten gelerek oyuna 6/6'lık bir skorla başlarken, 3/3'lük 3 sayılık atışlarla ilk yarıda 15 sayı attı ve Washington dokuz geriden gelerek yarıda 63-60 geride kaldı.





Magic, üçüncü çeyreğin son vuruşunda Banchero'nun sol eliyle yaptığı turnikeyle Orlando'yu 98-88 öne geçirmeden önce üçüncü çeyreğe birkaç kez dokuz sayı farkla önde girdi. Washington dördüncü çeyrekte 17 sayı kadar gerideydi ama Jones'un 3 sayılık basketiyle 11-0'lık seriyle maçın bitimine 3:10 kala skor 117-111 oldu. Poole, 2:02 kala bir çift serbest atış atarak farkı dörde indirdi ve maçın bitimine bir dakikadan az kala smaçla bunu tekrar yaptı, ancak Washington'un elde ettiği en yakın atış bu oldu.



Wagner, "Sahip olduğumuz birliktelik, duruşumuz ve iletişimimizdir" dedi. "Birbirleriyle ve birbirleri için oynamayı seven adamlarımız var ve sanırım bu, işler istediğimiz gibi gitmediğinde son birkaç dakikada bir araya geldiğimizi ve yeniden ritmimizi bulduğumuzu gösteriyor."



Magic boyalı alanda 70 sayı üretti ve 21 top kaybına neden oldu. Wizards'la dört maçlık normal sezon serisinin ilk üç maçını kazandılar.



Wizards koçu Wes Unseld Jr., "Genel olarak şematik olarak doğru şeyleri yaptığımızı düşünüyorum" dedi. "Bu top kayıplarının bir kısmını, geçiş fırsatlarını ve boya puanlarını temizleyin, bence bu farklı bir oyun."





Wizards'ta Daniel Gafford 13 sayı ve 13 ribaund, Kyle Kuzma ise 17 sayı kaydetti. Ancak altı top kaybına neden olurken, 18 sayının sadece 6'sında sahada kaldı.



Kuzma, "İyi oynamadım" dedi. "Eğer daha fazla ritim bulsaydım, muhtemelen herkes iyi oynadığı için kazanırdık."