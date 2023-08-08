HABER: AZİZ KARATAŞ

Kariyerinin en önemli konserlerini her zaman Harbiye’de yaptığını dile getiren Linet, poptan, arabeske, Türk Sanat Müziği’nden türkülere uzanan geniş repertuarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Her dilde şarkılar söylediğini dile getiren Linet, her zaman en içten, en damardan, en güçlü, en yaşayarak söylediğim şarkılar Türkçe şarkılar oldu, o yüzden Türkçe’ye de şarkılara da aşığım diyerek performansına devam etti.

Konserin ikinci yarısına yaklaşık 1 yıl önce vefat eden annesini anısına Türk Sanat Müziği şarkıları ile başlayan Linet; Beni sahnede dünyanın en güzel bakışları ile izlerdi. Sizler de öyle bakıyorsunuz ama o başkaydı. Tam bir Osmanlı kadınıydı annem, bu eserleri de ondan öğrendim. Bu gece teyzem de burada, çok mutluyum, anneciğimi anmak istedim. Hayata sevdiklerimize sarılarak devam edelim” diyerek göz yaşlarını tutamadı.

Linet, Harbiye konserinde İtalya’dan aldığı 2 farklı kostümle sahneye çıktı. İlk yarıda giydiği pembe elbisesiyle Barbie’ye benzetilen ünlü sanatçı; “Bu elbiseyi 2 ay önce yurtdışından aldım ve gardrobumda bekletiyordum, bu tesadüfü sevdim, ama Barbie’nin de bu kadar güzel sesi var mı, bilemiyorum.” diyerek izleyicilerini güldürdü.