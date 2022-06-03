Anıl Sural

Türkiye sağlık turizminden milyarlarca dolar kazanıyor



Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sağlık oldukça pahalı. Hastanenin acil servisine sadece adım atmak bile bin dolara yakın tutarken eğer işlem yaparsanız bu rakam 3-4 bin doları geçiyor.





George Washington Üniversitesi'nin acilinde 2 saat derdimizi anlatmayı bekledik ve sadece acil servise adım atmak 818 dolar! Henüz hiçbir işlem yapılmadan kayıt memuru 818 dolar fatura getirdi.



Geçtiğimiz aylarda Chicago şehrinde oturan bir tanıdık karın ağrısı için Elmhurst Hastanesine gidiyor gelen fatura 6 bin 138 dolar gelmiş. Aslında fatura 13.640 dolar ama bir indirim yapılmış. Öyle serum, iğne, ilaç yok. Sadece Doktor kontrolü ve film…





Twitter’de haberimiz 1 milyon izlenmeyi geçti



Ben de Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde yaşayan İrlanda asıllı Delia O'Malley’i paylaştım. Amerika'da dişçide kanal tedavisine sigortası olmasına rağmen $ 3.099 istenen Delia O'Malley, soluğu Türkiye'de alıyor.



Aydın’ın Kuşadası şehrinde kanal tedavisi, uçak bileti ve 7 gün konaklama $ 1.167 ödüyor. Atlantalı kadının TikTok'da milyonlarca izlenen videosu yarım milyon da beğeni almış. Paylaştığım video 1 milyon izlenmeyi geçti. Türkiye'de gündem oldu, tüm haber bültenlerinde ve gazetelerde yer aldı



Atlanda'da yaşayan Delia O’Malley diş tedavisinin yanı sıra İrlanda'da yaşayan ailesiyle Kuşadası'nda tatil yapıp hasret de gidermiş



Türkiye alanında uzman



Sağlık turizm bu kadar ilgi görünce ben de istatistiklere baktım. 2019 yılında sağlık turizmi ve turistiğin sağlığı kapsamında ülkemizde 662.087 hasta sağlık hizmeti almıştır. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 2019 yılında 1 milyar 65 milyon 105 bin ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.



2020 yılında yaşanan küresel salgın sebebiyle sağlık turisti sayısında gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir. 388 bin 150 hasta, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etmiştir. Sağlık turizmi ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 2020 yılında 548 milyon 882 bin dolara gerilemiştir.



2021 yılında 642.444 kişi sağlık hizmeti almış ve buradan elde edilen gelir 1.048.549.000 Amerikan doları tutarında gerçekleşmiştir.





Pentagon Sözcüsü Kirby’ye veda ettik



Türk medyasında ilk olarak biz ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’nin Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne getirileceğini açıklamıştık.



Pentagon Sözcüsü John Kirby’nin atamasını ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirdi. Biden, Kirby'nin daha önce Dışişleri ve Pentagon sözcülüğü yaparak önemli bir deneyim kazandığını ve kendisini Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne atadığını belirterek, ‘ABD dış politikasının ve savunma politikasının zorluklarını çok iyi anlıyor ve önemli ulusal güvenlik konularında bizleri çok iyi temsil edecek’ şeklinde açıklama yaptı.





Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin bugün basın toplantısındaki son gününde bir araya geldik. Kirby, veda konuşmasına Ukrayna ile başladı "Son günümde bile zor sorular sorduğunuz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





Kendisini Pentagon'dan uğurlarken Beyaz Saray'da görüşmek üzere sözleştik. Her zaman kibar ve gazeteci dostu olan Kirby’e teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.





Diasporada Medya panelinde konuşma gerçekleştirdik



Merkezi Washington DC’de bulunan ve 12 senedir İstanbul’da ofisi olan Hollings Center ‘Diasporada Medya’ paneli düzenledi.





Amerika’dan İngiltere’ye Nijerya’dan Arap ülkelerine, Rusya’ya farklı gazeteciler ve akademisyenleri bir araya getirerek başarılı bir organizasyon düzenlediler.





ABD'de yaşayan, ancak gazetecilik faaliyeti ve kapsamı anavatanları olan Orta Doğu ve Kuzey Afrikalı (yanısıra Rus, Ukrayna ve Türkiyeli katılımcılar da olacak) gazetecileri bir araya getirdiği iki günlük bir çalıştaya katıldık.



Biz de toplantıda "Diaspora Gazetecilerin Yalan ve Yanıltıcı Haberlerle Mücadelesi" başlıklı panelde konuşma gerçekleştirdik. Deneyimlerimizi paylaştık ve ortak çalışacağımız meseleler üzerine birlikte kafa yorduk.





Hollings Center’in Direktörü Michael Carrroll ve çalışanlar Sanem Güner, Aslı Mutlu ve Jeffrey Treisbach’e emekleri için teşekkür ediyorum, herkesin çok keyif aldığı ve öğrendiği etkinlik oldu.



Hollings Center hakkında:



Hollings Center, merkezi Washington, DC'de bulunan kar amacı gütmeyen ve partizan olmayan bir sivil toplum kuruluşu. 2005 yılında, ABD ile nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkeler arasında diyaloğu güçlendirmek için, South Carolina senatörü (D) Fritz Hollings tarafından Kongre'ye sunulan bir tasarı ile temelleri atılıyor. Kongre, bir seferlik bir 'endowment' ile merkezi kuruyor ve İstanbul'da da bir temsilciliği olmasına karar veriyor. 2010 yılında İstanbul'daki ofisimiz, burada İçişleri Bakanlığı izniyle statüsünü alarak faaliyete geçmiş.



Gerek ABD, gerek Türkiye, gerekse hedef kitlesi olan diğer ülkelerde, siyasi bir tarafgirlik içinde olmadan, belirli konularda diyaloğu ve ortak çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefliyor. Toplantılara zaman zaman hükümet temsilcileri ve diplomatlar da katılıyor, ancak katılımcıların çoğu, STKlar, akademisyenler, iş dünyası ve medyadan oluyor. Toplantıları Chatham House kuralı altında düzenlendiğinden katılımcı listeleri herhangi bir mecrada yer almıyor.







Amerika'da "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yok!



ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin 60 yıllık eşi Paul Pelosi, California Napa'da alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı.



Karıştığı bir kaza sonrası yapılan kan testinde 0.08 promil alkollü çıkan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.





Paul Pelosi 5 bin $ kefaletle serbest bırakılırken yakın zamanda mahkemeye çıkacak.



Nancy Pelosi'nin sözcüsü, olay hakkında sessiz kalmayı tercih etti.





Tolga Karel 4. kez baba oldu



ABD’deki en çok okunan özel haberlerinden birisi Tolga Karel tır şoförü oldu. Tolga Ağabey ile Chicago’da yaşarken tanıştık ve röportaj gerçekleştirmiştik. Ardından Chicago’da aldığım istihbarat sonucu kendisi henüz açıklamazken ben kendisinin tırcılığa başladığını yazmıştım. Haber milyonlarca kez okundu ve tüm medya organlarında yer almıştı.



Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Tolga Karel, 4. kez baba oldu. Karel 4. çocuğuna babasının da adı olan 'Tufan' ismini verdi.



Ünlü oyuncu, baba olduğunu da Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu. Karel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



‘Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı, yerine melekleriyle onun kadar merhametli, ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam... Biz ona baktıkça seni her an, her yerde yaşatacağız adınla birlikte... Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun.’



Allah analı babalı büyütsün derken geçtiğimiz günlerde babasını kaybettiği için baş sağlığı diliyorum. Babalarımız meslektaş hatta tanışmışlar da Emniyet Müdürlüğü yapan Tufan Amca’nın mekânı cennet olsun. Tolga Ağabey Allah rahmet eylesin, sabırlar dilerim.

















