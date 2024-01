Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD Şubesi ASKON USA, Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş ve ticaret zirvesi düzenledi.

Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş ve ticaret zirvesinin bu sene 2. düzenlendi. New York’taki Türk evinde Türkiye’den ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önde gelen iş insanları 'Trend & Trade Türkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'nde buluştu.



Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı eyaletlerinden ve Türkiye’den gelen iş insanları New York’taki Türkevinde buluştu. Binden fazla kişinin bir araya geldiği etkinliğe yoğun katılım oldu.



New York’taki Türkevi'nde 2'ncisi yapılan etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik ve Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ile Türk ve ABD'li iş insanları katıldı.





Bakan Yardımcısı Tuzcu’dan önemli açıklamalar



Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu konuşmasında Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam mücadelesinin istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli olduğuna dikkati çekti.



Türk iş adamlarının ülke ve dünya ekonomisindeki başarısını, küresel ticaretteki yerini ve Türkiye'yi güçlendirmenin önemine dikkat çeken Tuzcu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin mal ve hizmetlerini dünyaya pazarlayan iş adamlarını devlet olarak her şekilde desteklemek arzusundayız."



Tuzcu, Cumhuriyetin 2. yüzyılının en önemli hedeflerinden birinin Türkiye'yi ilk 10 ekonomiden biri haline getirmek olduğunu belirterek, bu hedefe iş insanlarının desteğiyle ulaşacaklarını kaydetti.





ABD ile Türkiye’nin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma önemli



Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de ASKON USA'nın çalışmalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için önemli olduğunu kaydederek, ASKON USA'nın yapısının önemeli olduğunu vurguladı.



Başkonsolos Özgür ayrıca ASKON USA’in ABD’deki önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi ve ‘İş zirvesinin ikincisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkevi’nin etkin olarak kullanılması bizleri mutlu ediyor. ASKON, ABD’de çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Ülkemiz ile ABD arasındaki büyük ticari potansiyelin artması gerekiyor.’ ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ihracatının gelişmesine katkı sunmak için heyecanlıyız"



ASKON Başkanı Orhan Aydın, geçen yıl ABD'de ilk iş ve ticaret zirvesini düzenlediklerini hatırlatarak, o gün Türkiye'nin ihracatını artırma kararı aldıklarını açıkladı.



Aydın, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile ekonomik daralmanın hissedildiği salgın döneminde bile Türkiye ekonomisinin ciddi bir büyüme elde ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ABD'ye ve ABD'den ihracatının geçen yıldan bu yana birçok sektörde arttığını kaydetti.





‘Türkiye ve ABD arasında ticaretin daha da artması gerekiyor’



ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik ‘Sayın Bakan yardımcımız Mustafa Tuzcu Bey’e katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Los Angeles, Chicago, Houston, Atlanta, Washington DC, Boston ve birçok şehirden aramızda olan dostlarımız iyi ki geldiniz hoş geldiniz. Genel başkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum onun ve yönetim kurulumuzun gayretleriyle yüzden fazla ASKON üyesi iş insanımızı Amerika’da misafir ediyoruz dünyanın ve ülkemizin ekonomik anlamda zor dönemden geçtiği bir dönemde ülkemize katma değer sağlamak ve Amerika pazarında ülkemizi hakkettiği seviyeye getirmek adına çok büyük gayretleri oldu tekrardan teşekkür ediyorum ve Türkiye’den aramızda olan Yönetim kurulu üyelerimiz, şube başkanlarımız ve üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Bu 5 günlük programız içerisinde yarın yine bu slonda tüm gün seminerlerimiz olacak, B2B toplantılarımız, iş yeri ziyaretlerimiz olacak umarım ülkemiz ihracatı adına önemli işlere imza atarız. Geçtiğimiz yılda bu salonu hınca hınç doldurmuştuk bu sene çok daha fazla dostumuz bizlerle umarım herkes için hayırlı güzel bir program olur.’ açıklamasını yaptı.



ASKON USA Başkanı Özmekik ayrıca ‘Değerli dostlar, Bugün burada kurulacak dostlukların ve iş birliği fırsatlarının, belirlediğimiz hedeflerimize ulaşma sürecine büyük katkı sağlayacağını umuyorum. Bugün burada gerçekleşecek sohbetlerin, tanışmaların işe dönmesini ve öncelikle birlikte ticaret yapabilme kültürümüzün artmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese, Genel Merkezimize ve Başkanımıza, Başkonsolosumuza ,Konsolosluk çalışanlarımıza ve gece gündüz emek harcayan kıymetli ASKON USA yönetim kurulumuza ve üyelerimize, Tabii ki eşlerimize ve çocuklarımıza, birbirinden kıymetli sponsorlarımıza herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu programın çıktılarının ülkemizde dış ticaret politikasının oluşturulmasına katkı sağlaması temennisiyle 2024 yılının hepimiz için huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesini Rabbimizden niyaz ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum.’ ifadelerini kullandı.

Özmekik, iki ülke arasında istedikleri sıraladı:

· Amerika’daki Türk toplumunu bir arada daha dinamik tutmak

· Amerika’daki Türk diasporasını ekonomik anlamda ileriye taşımak

· ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmesinde Amerikalı Türkler ve Amerikalı dostlarımızla birlikte destek olmak

· Gençlerin ve kadınların iş kurmalarına yardımcı olarak ticari hayatta aktif rol oynamalarını sağlamak

· Türk ürünlerinin ABD pazarında yer almasına öncülük etmek

· Ülkemizin ihracatının gelişmesine katkı sunmak

· Dünyanın en büyük pazarlarından Amerika’da Türk ürünlerinin varlığı arttırmak için heyecanlayız sizlerin de heyecanımıza ortak olmanızı istiyoruz.

‘Değer Katanlar Ödülleri’ Sahiplerini Buldu



ASKON USA’in jüri heyeti tarafından belirlenen ödüller de sahiplerini buldu.



Amerika’daki Türk toplumunun gelişmesi için çaba harcayan, Türk – Amerikan İlişkilerine katkı sunanlara ödülleri takdim edildi.



ASKON ve ASKON USA’e teşekkür ediyorum. Medya ve gazetecilik alanında Türk-Amerikan İlişkilerine Değer Katanlar Ödülüne layık görüldüm. Ödülü Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu takdim etti. New York'ta Türk Evi'nde gerçekleşen İş ve Ticaret Zirvesindeki emekleri için ASKON Başkanı Orhan Aydın ve ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik'e teşekkür ederim.



Tüm Ödül Alanlar:



- ABD’de de faaliyet gösteren Getir’in kurucusu: Nazım Salur

- New York Polis Teşkilatındaki Emniyet Müdürü: İdris Güven

- New York Başkonsolosu: Reyhan Özgür

- ABD Ulusal Şerifler Federasyonunda Direktör: Yeşim Karaman

- ABD’deki Lider Türk Sivil Toplum Kuruluşlarından: Turkish Philanthropy Funds

- Altın Küre Jürisi ve Hollywood Türk Filmleri Günleri Başkanı: Barbaros Tapan

- Moda alanında Türkiye’den çıkan dünya markasının kurucusu: Gamze Ateş

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve nice ünlü isimlerin terzisi: İhsan Dura

- Washington’da kritik sorularla tanınan Beyaz Saray’daki Türk Gazeteci – Yazar: Anıl Sural

- Deprem zamanı ABD’den bütün yardımları Türkiye’ye ulaştıran ünlü iş insanı: Eyüp Ulu

- Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ABD’deki Derneği: Sancar Foundation