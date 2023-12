Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi ASKON USA tarafından'Trend &TradeTürkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'nin bu sene ikincisi düzenleniyor

Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ekonomi ve ticaret zirvesi gerçekleştirilecek. ABD’deki Türk iş insanları, girişimciler, kobiler ve ticarete adım atmak isteyenler 12 Ocak’taki zirvede buluşuyor. New York’taki Türk evinde Türkiye’den ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önde gelen iş insanları 'Trend &TradeTürkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'nde buluşacak.



Bu sene ikincisi düzenlenen zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’da katılacak.





Türkiye’nin 100. Yılına Özel Zirve!

ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik, Önce Vatan Gazetesi’ne yaptığı açıklamada ‘Sizleri heyecanla beklenen ve Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen New York'ta düzenlenecek olan Trend&Trade Türkiye Ekonomi ve Ticaret Zirvemize katılmaya davet ediyoruz!’ ifadelerini kullandı.



Özmekik ayrıca ‘Bu yıl ki zirvemiz, 12 Ocak 2024 Cuma Saat 18.30’da New York'ta Türk Evinde gerçekleşecek ve unutulmaz bir deneyim sunacak. Ekonomi ve Ticaret Zirvemiz, liderlik yolculuğunuzu zenginleştirecek, fikirlerinizi paylaşmanıza ve yeni bağlantılar kurmanıza olanak tanıyacak.Yüzlerce iş insanıyla bağlantılar kurabilir ve işinizi büyütebilirsiniz.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey'in şereflendireceği bu unutulmaz gecede sizleride aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Zirvenin İçeriği: Ünlü Konuşmacılar, Kadın Liderler, Türk Teknoloji Girişimcileri, Başarılı Girişimciler, Başarılı Genç Liderler, Avukatlar, Depo ve Lojistikçiler, Sağlık Turizmi Temsilcileri, Gastronomi uzmanları, Mobilya ve dekorasyon, Online Satış uzmanları, İnşaat firmaları ve daha birçok alanda çok başarılı iş insanlarımız bizimle olacaklar.’ açıklamasını yaptı.





Türkevindeki etkinliğe geçen sene 750’den fazla kişi katıldı



Geçencesene ikincisi düzenlenen zirveye New York Belediye Başkanı Eric Adams, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Prospect Park Belediye Başkanı MohammedKhairullah, ABD’nin ilk Türk Belediye Başkanı ve New Jersey Morris Bölgesinden Tayfun Selen, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın katıldı.'Trend &TradeTürkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesine' 750'den fazla iş insanı katıldı.





ASKON USA Başkanı Özmekik ‘ASKON ABD olarak:



• Amerika’daki Türk toplumunu bir arada daha dinamik tutmak

• Amerika’daki Türk diasporasını ekonomik anlamda ileriye taşımak

• ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmesinde Amerikalı Türkler ve Amerikalı dostlarımızla birlikte destek olmak

• Gençlerin ve kadınların iş kurmalarına yardımcı olarakt icari hayatta aktif rol oynamalarını sağlamak

•Türk ürünlerinin ABD pazarında yer almasına öncülük etmek

• Ülkemizin ihracatının gelişmesine katkı sunmak

• Dünyanın en büyük pazarlarından Amerika’da Türk ürünlerinin bilinirliliğini ve çeşitliliğini artırmak

• Türk ürünlerinin marka olmasını sağlamak amacıyla Amerika’da fuarlar düzenlemek, ihracat üsleri oluşturmak gibi çalışmalara imza atıyor,bu konularda yapılması gerekenleri büyük fedakarlıklarla yapmak için çabalıyoruz ve sizlerin de desteklerini bekliyoruz.