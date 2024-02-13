11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 9 Şubat gecesi sona erdi. Bu dönemde Süper Lig'de yer alan yirmi kulübün 19'u toplamda 87 isme imza attırdı.

Gerçekleşen bu 87 transferin 63’ünün yabancı, 24’ünün ise yerli futbolcular olduğunu görüyoruz.

Hemen her yıl sezona başarılı olabilmek için kadro oluşturan takımlar, ara transfer döneminde de birçok ismi renklerine bağlama geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde sona eren ara transfer döneminde, en fazla isimle sözleşme imzalayan takım Yukatel Adana Demirspor olurken, transfer yasağı bulunan Bitexen Antalyaspor bu dönemde kadrosuna yeni bir isim ekleyemedi.

Adana Demirspor’un ardından, sayısal anlamda sekizer oyuncuyu renklerine bağlayan ekipler TÜMOSAN Konyaspor ile ilk 10'u hedefleyen EMS Yapı Sivasspor geldi.

VavaCars Fatih Karagümrük yedi, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü altı, Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor ise beş transfer gerçekleştirdi.

RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor bu süreçte kadrolarını dört yeni isimle güçlendiren ekipler oldular.

MondiHome Kayserispor, Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor ve Siltaş Yapı Pendikspor renklerine bağladığı üçer oyuncuyla süreci geride bıraktılar.

İstanbulspor’la Trabzonspor’un transfer sayısı da yalnızca bir oyuncuyla sınırlı kaldı.

Peki bu furyada üç büyükler ne yaptı bir de ona bakalım. Zirve mücadelesinde Galatasaray’la kapışan Fenerbahçe, Atletico Madrid’den kiraladığı Çağlar Söyüncü, Union Berlin’den Leonardo Bonucci, Milan’dan Rade Krunic ve sezon başında VavaCars Karagümrük’e verdiği Serdar Dursun’u geri alarak, kadrosunu bu dört isimle takviye etti.

Galatasaray ise, Hannover’den Derrick Köhn, Fulham’dan Carlos Vinicius ve Serge Aurier’le sözleşme imzalayan Sarı Kırmızılılar mevcut kadrosunu üç yeni isimle güçlendirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ortaya koyduğu performansın yanı sıra, bir türlü kendisinden beklenen sonuçları alamayan Beşiktaş ta, ara transfer sürecinde dört transfer gerçekleştirdi. Adana Demirspor’dan Jonas Svensson, Glasgov Rangers’ten Joe Worrall, Legia Varşova Ernest Muci ile Braga’dan Al-Musrati Siyah Beyazlı takımın sezonu olabilecek en iyi yerde tamamlaması için mücadele edecek.

Açıkçası, gerçekten ihtiyaç duyulan transferler için söyleyecek bir lafım yok. Ancak, ‘Dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla yapılan transferlerin olduğunu da ilerleyen haftalar ortaya koyacaktır diyorum.

Hoşçakalın…