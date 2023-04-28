



Massachusetts eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Boston Avrupa’yı andıran şirin bir şehir. 1625 yılında insanların yerleştiği 7 Eylül 1630’da kasaba olarak 19 Mart 1822’de ise şehir olarak resmen kurulan bir yer.





Boston kolonizasyonundan önce, büyük ölçüde Boston'a Shawmut Yarımadası olarak atıfta bulunan Algonquian Kabileleri yaşıyordu. Shawmut, Algonquian'da 'yaşayan sular' anlamına geliyor. Londra'nın 100 mil kuzeyinde, Lincolnshire'da Boston adında bir kasaba var. Böylece Avrupalılar şehre yerleştiğinde İngiltere'deki kasabalarının adını vermişler.





Beyzbol, Boston'da son derece popülerdir. Öyle ki ikonik Boston beyzbol takımı Red Sox, Fenway Park'ta 9 metre yüksekliğindeki sol saha duvarı Green Monster'ın rengi olan 'Fenway Green' renginin patentini alınmış.





ABD’nin meşhur happy hour’u genelde barlarda belli saatlerde içeceklerin uyguna satılması yasaklanmış. 1984'ten beri, Boston'da her türlü happy hour özel içeceği yasaklandı. Bu yasak, bir kadının alkollü araç kullanmaktan ölmesi nedeniyle konuldu. Boston'da bir bara uğrarsanız ve Happy Hour yoksa şok olmayın!





Mavi Kanunlar veya 'Pazar Kanunları', Püritenler tarafından ibadet ve dinlenmeyi teşvik etmek için Pazar günleri uygulanan yasaklar veya kısıtlamalardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin başlarında dayatıldılar ve birçoğu hala Boston'da yürürlükte. 'Happy Hour' ve 'Pazar günü saat 10'dan önce alkol satışı yasak' gibi yasalar kentte hala uygulanıyor.





Fırında fasulye şehrin vatandaşları arasında en popüler zımbalardan biri olduğu ve hala olduğu için Boston'a genellikle 'Bean Kasabası' denir.





Boston’da ilginç kanunlar da var! Şu anda uygulanmasa da, Püriten çağından kalma ve şimdi garip bulabileceğimiz birçok yasa teknik olarak Boston'da hala var. Örneğin, geceleri pencereler açıkken horlamak yasa dışıdır. Bir spor karşılaşması sırasında sporculara veya profesyonellere küfürler veya küfürler 50 USD para cezasına neden olabilir. Boston'da yaşıyorsanız ve keçi sakalınız olsun istiyorsanız, özel bir lisansa ihtiyacınız olabilir! Bu yasaların çoğu (neyse ki) şu anda uygulanmıyor ve yalnızca kağıt üzerinde var.





Boston ayrıca eğitim fırsatları ve kurumları için de saygı görüyor. Harvard, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski üniversitedir. 1636'da açıldı ve hala tüm dünyadaki en prestijli okullardan biri olarak kabul ediliyor. Boston, Amerika Birleşik Devletleri için birçok ilke ev sahipliği yapmaktadır. ABD'deki ilk çikolata fabrikası, Boston'daki Dorchester semtindeki Lower Mills bölgesinde kuruldu.





ABD'deki ilk çikolata fabrikası Boston'da açıldı. Boston, Amerika Birleşik Devletleri için birçok ilke ev sahipliği yapmaktadır. ABD'deki ilk çikolata fabrikası, Boston'daki Dorchester semtindeki Lower Mills bölgesinde kuruldu. Ayrıca Boston Limanı, ilk Amerikan deniz fenerine sahiptir. ABD’nin İlk deniz feneri, 1716 yılında Boston'daki Litlle Brewster Adası'nda inşa edildi.



ABD’nin meşhur zinciri Dunkin’ Donuts’da Boston yakınlarında açıldı. Dünyadaki ilk Dunkin Donuts, Quincy'de Boston'dan yaklaşık 10 mil uzakta açıldı . Hala orada bulunuyor ve ikonik bir restoran.





En eski Major League beyzbol stadyumu Boston'da. Şehrin sporu, özellikle beyzbolu ne kadar sevdiği bir sır değil. Boston, beyzbol tutkusunu tarih boyunca göstermiştir ve bu nedenle, halen kullanımda olan en eski Major League beyzbol stadyumunun Boston'da olması şaşırtıcı değildir. Fenway Park 1912'de açıldı ve ikonik Boston takımı Red Sox'a ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ilk Şükran Günü ziyafeti, ilk hasattan sonra Yeni Dünya'da Hacılar tarafından 1621'de düzenlendi.





Boston, ABD'de kıyı şeridine sahip tek eyalet başkentidir. Boston, 34 liman adasıyla birlikte 76 kilometreden fazla kıyı şeridine sahiptir. Massachusetts eyaletinin başkenti ve kıyı şeridi olan tek Amerikan Eyaleti başkentidir.







Boston izlenimlerim:



- Avrupa'ya benziyor

- Üniversiteler şehri

- Havası da insanı da soğuk

- Sürücüler kaba, yollar kötü

- Kendine has bir aksanı var

- Boston ve çevresinin nüfusu 4 milyondan fazla

- Tarihi olarak önemli bir şehir

- İtalyan mahallesinin yemeği de tatlıları da çok iyi

- Eğitim, sağlık, finans ve teknoloji merkezlerinden

-Massachusetts Eyaletinin başkenti

- Sadece tabelalara bakan kendini İngiltere'de sanabilir

- Toplu taşıma yaygın

- Deniz ürünleri meşhur

- Park yeri sıkıntılı

- Uzak doğulu nüfusu yüksek

- Evsiz sayısı oldukça az









Boston’da görülmesi gereken yerler:



- Boston Halk Kütüphanesi



- Freedom Trail



- Boston Common, Public Garden



- Güzel Sanatlar Müzesi



- North End



- Quincy Market



- Boston Tea Party Ships & Museum



- Fenway Park



- John F. Kennedy Presidential Museum & Library



- Massachusetts State House



- İtalyan Mahallesi



- Bunker Hill Monument



- Castle Island



- Harvard Üniversitesi



- Massachusetts Institute of Technology



- Faneuil Hall Marketplace



- Arnold Arboretum of Harvard University



