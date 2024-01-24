Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Belediye Başkanları Birliğinin yıllık toplantısının bu yıl 92'incisi gerçekleşti. ABD’nin farklı şehirlerinden 300’den fazla Belediye Başkanı başkent Washinton D.C.’de buluştu. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den çok farklı görüşten belediye başkanları bir araya geldi.

Los Angeles’tan Chicago’ya Seattle’dan Miami’ye farklı şehirlerden belediye başkanları yoğun katılım sağladı. ABD Belediye Başkanları Birliği’nin Başkanlığını ise Nevada’nın Reno şehrinin Belediye Başkanı Hillary Schieve yapıyor.



ABD Belediye Başkanları Konferansı (USCM) 92. Kış Toplantısını 17 Ocak - 19 Ocak tarihleri ​​arasında Washington DC'de Capital Hilton'da gerçekleşti . USCM Başkanı Reno (NV) Belediye Başkanı Hillary Schieve başkanlığındaki üç günlük konferans, ülke genelinden 300'den fazla belediye başkanının yer aldığı iki partili bir grubu bir araya getirdi ve artan zihinsel sağlık krizi, kamu güvenliği de dahil olmak üzere şehirlerin karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları tartışıldı. Ayrıca göç, barınma ve evsizlik, işgücü gelişimi ve altyapı yatırımı da konferansın önemli toplantı konularındandı. Yıllık toplantıya ayrıca üst düzey Yönetim yetkilileri ve diğer kamu ve özel sektör üyeleri de dahil olmak üzere diğer ulusal liderler de katıldı.



Nevada Reno Belediye Başkanı USCM Başkanı Hillary Schieve, Önce Vatan Gazetesine yaptığı açıklamada ‘Çok parlak, güzel günler bizleri bekliyor, bu toplantıya yoğun bir katılım oldu. Şehirlerimizin tüm sorunlarını tartıştık, çözüm aradık. Belediye Başkanları birbiriyle tecrübelerini paylaştı’ ifadelerini kullandı.



ABD Belediye Başkanları Konferansı Başkanı Schieve ayrıca ‘Benim için büyük bir onur çünkü ABD Belediye Başkanları Birliğinin 82. Başkanıyım. Bu görev benim için çok değerli. 8. Kadın Başkanım bu da tarihe not olarak düşülmeli. Mükemmel bir konferanstı ve Beyaz Saray’dan Kongre’ye farklı misafirlerimiz oldu. Müthiş bir fırsattı.’ açıklamasını yaptı.



Konferansa ABD Bakan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hazine Bakanı Janet Yellen, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg başta olmak üzere birçok bakan, bakan yardımcısı, Senatör, Kongre Üyesi ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Biden, Belediye Başkanlarını Beyaz Saray’da ağırladı

Başkan Joe Biden, Washington'daki ABD Belediye Başkanları Kış Toplantısı Konferansı'nın son gününü kutlamak üzere Cuma günü ülkenin dört bir yanından gelen iki partili şehir liderlerinden oluşan bir grubu Beyaz Saray'da ağırladı.

Belediye başkanlığı makamının önemine övgülerin yanı sıra çeşitli espriler de içeren açıklamalarda bulunan Biden, yaklaşık 40 dakika süren konuşmasında neredeyse her konuya değindi. Başkan, diğerlerinin yanı sıra altyapı, çevre, istihdam artışı, silahlı şiddet, ruh sağlığı, evsizlik, öğrenci borcu, reçeteli ilaç fiyatları ve dış politikadan konuştu.



Biden, Ukrayna, İsrail ve Hint-Pasifik'teki müttefiklerine yönelik milyarlarca dolarlık yardım talebini çözmenin anahtarı haline gelen ABD-Meksika sınırındaki politika değişiklikleriyle ilgili olarak başkan, "son aşamada önemli politika değişikliklerine" ihtiyacımız olduğuna inandığını söyledi.



İki partiden oluşan bir grup senatör, Biden yönetimi yetkilileriyle birlikte, Cumhuriyetçilerin ek Ukrayna yardımı için desteklerini alabilmek için anlamlı politika değişiklikleri içermesi gerektiğinde ısrar ettiği bir sınır anlaşması üzerinde haftalarca çalıştı. Biden Çarşamba günü paketi tartışmak üzere kongre liderlerini Beyaz Saray'da bir araya getirdi. Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta en azından Senato'da bir şeyler çözebilmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Senato ile Güçlü İletişim



Bu haftanın başlarında, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, R-Ky., üst meclisin paketin önümüzdeki hafta meclise getirildiğini görebileceğini söyledi. Ancak Senato bir anlaşmaya varsa bile GOP kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde muhtemelen zorlu bir yol ile karşı karşıya kalacak; burada Sözcü Mike Johnson (R-La), sınır politikasında iki partili bir uzlaşmanın bazı Cumhuriyetçiler için yeterince ileri gitmeyebileceğini belirtti.



“Şimdi soru, konuşmacı ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri için; onlar da harekete geçmeye hazırlar mı? Biden, "Bir sorunu çözmek mi, yoksa başkana karşı siyasi puan kazanmak için sorunları silah haline getirmeye devam etmek mi istediklerine karar vermeleri gerekiyor" dedi. Etkinlikten çıkarken gazetecilerin sorularını kısaca yanıtlamak için duran Biden, sınırın güvenli olup olmadığı sorulduğunda "Hayır" dedi.

Belediye başkanlarına Cuma günü katıldıkları için teşekkür ettikten sonra Biden, Kongre'nin Cuma günü olası bir hükümetin kapanmasını engellemek için başka bir kısa vadeli finansman yamasını geçirdiğini belirterek konuşmasına başladı. Biden, "Bugün güzel haberler alıyoruz" dedi. "Hükümeti açık tutmak için bir yasa tasarısı imzaladık."



Başkan gülerek şöyle devam etti: "Bazı günler ilerleme sayılır." Tasarıyla birlikte Kongre bir sonraki olası kapanma tarihlerini Mart ayına kadar belirledi. Biden, konuşmasının bir noktasında yönetimini "pek çok eski belediye başkanıyla" doldurduğunu belirtti.

Ulaştırma Bakanına sürpriz doğum günü

Başkan özellikle South Bend, Indiana'nın eski belediye başkanı Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e dikkat çekti. Biden, kalabalığı "Doğum Günün Kutlu Olsun" şarkısını söylemeye teşvik etmeden önce Cuma gününün Buttigieg'in doğum günü olduğunu belirtti.

Aralarında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey Biden yönetimi yetkilisi, bu yıl belediye başkanları için Çarşamba'dan Cuma'ya kadar süren kış toplantısında konuşmalar yaptı.

ABD Belediye Başkanlar Birliği Konferansı Hakkında:

Amerika Birleşik Devletleri Belediye Başkanları Konferansı, nüfusu 30.000 veya daha fazla olan şehirlerin partizan olmayan resmi organizasyonudur. Bugün ülkede bu tür 1.400'den fazla şehir var. Her şehir, Konferansta seçilmiş baş yetkilisi olan belediye başkanı tarafından temsil edilir.

Konferans, 1932'de Detroit Belediye Başkanı Frank Murphy'nin , tarihimizdeki bu karanlık zamanın neden olduğu ortak sorunlarla yüzleşmek üzere ülkenin belediye başkanlarını şehrine davet etmesiyle Büyük Buhran zamanı kuruldu.

Yirmi dokuz belediye başkanı bir araya geldi ve hep birlikte Kongre'nin yardım sağlaması yönünde çağrıda bulundular ve Kongre ve Beyaz Saray da bunu kabul etti.

Bu ilk toplantı belediye başkanlarını konferanslarını resmileştirmeye teşvik etti ve Şubat 1933'te bunu Washington'da yaptılar . Konferans bugün olduğu gibi ülkemizin başkentindeki şehirlerin de öncü sesi olmaya devam ediyor.

Konferans bugüne kadar belediye başkanlarının günün en acil sorunları hakkında Başkan ve Kongre ile doğrudan iletişim kurduğu, partizan olmayan bir forumdur.

1932'den bu yana Washington'daki Amerika Belediye Başkanlarının sesi



1932'de 14 milyon insan işsizdi, aşevlerinin önünde uzun kuyruklar vardı, ev sahipleri vergi ödeyemiyordu, gaziler sokak köşelerinde elma satıyordu ve ülkenin şehirleri iflasın eşiğindeydi. Belediye başkanlarının çağrılarına yanıt veren Kongre, şehirler için 300 milyon dolarlık bir federal yardım programı oluşturdu; bu, ülke tarihinde ilk kez federal yardımın doğrudan şehirlere sağlandığı anlamına geliyor. Dramatik bir Beyaz Saray toplantısında, önde gelen üç belediye başkanından oluşan bir komite, Başkan Herbert Hoover'ı bu son derece ihtiyaç duyulan belediye yardım yasasını imzalamaya ikna etti.



Birkaç ay sonra, Başkan Franklin D. Roosevelt'in göreve başlamasının arifesinde, Beyaz Saray'dan sadece birkaç blok ötedeki Mayflower Oteli'nde, ABD Belediye Başkanları Konferansı'nın tüzüğü yazıldı. ABD Belediye Başkanları Konferansı, kuruluşundan bu yana Amerika şehirlerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunların ön saflarında yer aldı.



