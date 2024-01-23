Antalya’da üçüncüsü gerçekleşen WinterLeague Convention 2024 (WLC 2024) futbolun tüm katmanlarından profesyonelleri ağırladı. Organizasyonda 26 panel ve 21 talk programında 150 kadar önemli konuşmacı, futbol başta olmak üzere tüm branşlar için transferden sporcu sağlığına, ekonomik yapılanmadan altyapıya varana dek birçok başlık altında görüşlerini açıkladı.

Antalya Belek’teki dört günlük serüvenin konukları arasında futbol aleminin seçkin simaları vardı. Bunlar arasında, Fransız futbolunun önemli isimlerinden Christian Karambeu, bir dönem Bursaspor forması da giyen, Ioan Lupescu gibi yıldızların yanı sıra, Al Nassr Yardımcı Antrenörü Marcelo Salazar, Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Ümraniyespor Futbol Akademi Direktörü Fatih İbradı gibi isimler, izleyicilerle interaktif bir şekilde birlikte oldu.

Bunlar arasında halen Olimpiakos Sportif Direktörlüğü görevini sürdüren Christian Karembeu, D Smart Spor Müdürü Aykut Aydın kardeşime panelde bana da ‘WLC Talk’ oturumunda hayli çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan hemen sonra soluğu Antalya'da aldı. Yeni Kaledonya asıllı Fransız futbol adamı, Aykut Aydın’la çıktığı panelde, Fatih Terim’in ezeli rakiplerinin teknik direktörlüğüne gelmesine değindi. Terim’in Panatinaikos’a gelişiyle, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takım taraftarlarının Olimpiakos’a sempati duyduğunu ve bunu sosyal medyadan kendisine duyurduklarını söyledi. Rekabetin futbolun gelişimi için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu belirten Karambeu, “Rekabet başarıya giden yolun en önemli rotası ancak, düşmanlık noktasına gelmemek kaydıyla.” dedi.

Bu panelin hemen sonrasında organizasyonun basın danışmanı olarak kendisini ‘WLC Talks’ programına konuk aldım.

Çok samimi, içten bir sohbet yaptık. İşte size o sohbetten, Karambeu’dan inciler; “Futbol oynadığım her saniye benim dünyadan aldığım keyif anları oldu. Şu anda da futbolun içinde ve çok mutluyum. Ancak aktif olarak topla haşır neşir olmaktan çok farklı tabi ki”.

Durun size Fransız futbol adamına sorduğum en çarpıcı soru ve yanıtını aktarayım; “Futbolsever herkesin, hemen her ülkeden içten içe desteklediği bir takım vardır. Christian Karambeu’nun Türkiye’de sempati duyduğu takım hangisidir?” İşte Karambeu’nun yanıtı; “Evet, futbol sınırlara bağlı olmayan bir tutku. Bu nedenle değil ülkelerin profesyonel ligleri, mahalle arasında futbol oynayan çocukları izlediğinde bile insan ister istemez bir tarafa daha yakın hissediyor kendini. Buradan hareketle, yakından izlediğim Türk futbolunda da Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi, güçlü takımlar var. Hepsi de dünya futbolunun önemli renklerinden. Ancak ben Fenerbahçe’yi kendime daha yakın buluyorum. Bu konuda, Nicolas Anelka’ya da konuşmuşluğumuz vardır. Hatta, o da buraya gelecekti. Ancak bazı nedenlerle son anda gelme durumu ortadan kalktı. Bu sözlerim diğer kulüplerce yanlış anlaşılmasın. Başta da söylediğim gibi, hepsi de çok önemli ve başarılılar. Ancak, ben Fenerbahçe’yi Türk futbolunun fenomeni olarak görüyorum. Sanırım, bu duygu beni Sarı Lacivertli renklere biraz daha yakın kılıyor”…

Evet, aslında sempatik Fransız’ın söylediği daha bir sürü şey var ancak sanırım şimdilik bu kadar yeter. Geri kalanlarını da bir başka sefer anlatırız diyelim ve noktayı koyalım efendim.

Hoşçakalın…