Geçtiğimiz hafta sonu hükümetin kapanmasını önlemek için başarılı bir çabaya öncülük eden Kevin McCarthy , seçilmesinin üzerinden bir yıldan az bir süre geçtikten sonra Cumhuriyetçi partisinin aşırı sağcı üyeleri tarafından görevden alınarak ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü görevinden alındı.





McCarthy'nin devrilmesi, ABD tarihinde ilk kez bir Temsilciler Meclisi sözcüsünün görevden alınmasını temsil ediyor ve kısa ve endişe verici bir görev süresinin sonunu işaret ediyor. McCarthy'yi görevden alma yönündeki oylama, Florida Cumhuriyetçi kongre üyesi Matt Gaetz'in koltuğunu bırakma yönündeki önergenin ardından geldi . McCarthy'nin Cumhuriyetçi müttefikleri önergenin ilerlemesini engelleyemeyince, Salı günü öğleden sonra son bir oylama yapıldı.



Sekiz aşırı sağ Cumhuriyetçi, McCarthy'nin görevden alınmasını desteklemek için 208 Demokrat'a katılırken, 210 Cumhuriyetçi konuşmacıyı yerinde tutmaya çalıştı ve başarısız oldu. McCarthy'nin tokmağı elinde tutabilmesi için oy kullanan üyelerin basit çoğunluğuna ihtiyacı vardı ancak bu eşiği geçemedi.





Oylamadan sonra, oturuma başkanlık eden Arkansas Cumhuriyetçisi kongre üyesi Steve Womack, "Karar kabul edildi" dedi. “Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanlığı makamının boş olduğu ilan edilmiştir.”



Bildirinin ardından, Kuzey Carolina Cumhuriyetçisi kongre üyesi Patrick McHenry, McCarthy tarafından yeni bir Temsilciler Meclisi lideri seçilene kadar sözcü vekili olarak atandı. Tokmağı aldıktan sonra McHenry hemen bir ara istedi.





McHenry, "Başkanın görüşüne göre, bir konuşmacının seçimine geçmeden önce, ilgili grup toplantılarına ve konferanslara bir araya gelip ileriye giden yolu tartışmak için ilk önce ara verilmesi ihtiyatlı olacaktır" dedi.



McCarthy'nin görevden alınması, Temsilciler Meclisi'nde konuşmacı ile konferansın aşırı sağ kanadı arasındaki çatışmalarla tanımlanan çalkantılı dokuz ayı sonlandırdı. Onları yatıştırmak için defalarca gösterdiği çabalara rağmen, ekonomik kaosu önlemek için Demokratlarla işbirliği yapma isteği kaderini belirledi. Temsilciler Meclisi'nde en dar çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler artık derinden bölünmüş bir konferansta neredeyse oybirliğiyle destek alabilecek bir lideri seçmek gibi kaçınılmaz bir görevle karşı karşıya.





Gaetz , konuşmacının, hükümet finansmanını 17 Kasım'a kadar uzatmak için devam eden karar olarak bilinen geçici harcama tasarısını geçirmek üzere Temsilciler Meclisi Demokratlarıyla birlikte çalışmasının ardından McCarthy'nin görevden alınmasını istedi . Gaetz ayrıca McCarthy'yi, sağda öfke kaynağı haline gelen Ukrayna'ya ek finansman sağlanması konusunda Joe Biden ile "gizli bir yan anlaşma" yapmakla suçladı. McCarthy herhangi bir gizli anlaşmanın varlığını reddetti.

Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu, geçici yasa tasarısını her iki partinin de ezici çoğunluğuyla kabul ederek, yüz binlerce federal çalışanın uzun bir süre maaşsız kalmasına yol açabilecek bir kapanmanın önüne geçti.



Salı günkü oylama, 100 yılı aşkın süredir bir Temsilciler Meclisi başkanını görevden alan ilk oylama ve Amerikan tarihinde bu türden ilk başarılı oylama oldu. Aralarında eski Cumhuriyetçi lider John Boehner'in de bulunduğu diğer yeni Meclis konuşmacıları daha önce de bir tahliye önergesiyle tehdit edilmişti ancak onları görevden almak için hiçbir zaman tam bir çaba harcamak zorunda kalmamışlardı. Referandum, McCarthy'nin Ocak ayında Temsilciler Meclisi başkanlığını güvence altına almak için 15 tur oylamaya ihtiyaç duymasından bu yana tokmak üzerindeki zayıf kavrayışını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.



McCarthy hiçbir zaman sağ kanadındaki pek çok Cumhuriyetçinin desteğini kazanamadı. Ek olarak, Cumhuriyetçi arkadaşlarının birçoğu McCarthy'nin kapanmayı önleyen anlaşmada kendi taraflarına yeterli tavizler sağlamadığını düşünüyordu.



Virginia'dan Cumhuriyetçi bir kongre üyesi olan Bob Good, kürsüde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Konuşmacı Ocak ayında konuşmacı olmak için 15 oyla mücadele etti, ancak Cumartesi günü Demokratlara teslim olmadan önce yalnızca bir başarısız [devam eden karar] için mücadele etmeye istekliydi." Salı. "Sadece kalmak veya konuşmacı olmaktan başka bir şey için savaşacak bir konuşmacıya ihtiyacımız var."





McCarthy Salı günü kaderini öğrenmeden önce Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries, kurultayının McCarthy'nin işini kurtarmasına yardımcı olmayacağını belirtti. Sonunda, mevcut Temsilciler Meclisindeki tüm Demokratlar McCarthy'nin devrilmesi lehinde oy kullandı.



“Meclis Demokratları ileri doğru aydınlanmış bir yolda ortak zemin bulmaya istekli olmaya devam ediyor. Ne yazık ki aşırı Cumhuriyetçi meslektaşlarımız da aynısını yapma konusunda hiçbir istek göstermediler" dedi Jeffries Salı günü gönderdiği "Sevgili Meslektaşım" mektubunda. "[Amerika'yı Yeniden Büyük Hale Getirin]] aşırıcılıktan otantik ve kapsamlı bir şekilde kopma konusundaki isteksizlikleri göz önüne alındığında, Temsilciler Meclisi Demokrat liderliği, beklemede olan Cumhuriyetçilerin Başkanı Boşaltma Önergesine evet oyu verecek."



Meclis Başkanının düşmesiyle birlikte, yeni bir lider seçilene kadar Meclis'teki tüm çalışmalar duracak.





