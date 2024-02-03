ABD Başkanlık seçimlerine iki yıl kala Donald Trump, Demokratların sınır duvarı için finansmanı engellemeye devam etmesi halinde "güney sınırını tamamen kapatacağı" konusunda uyarmıştı. Demokratların düzenli olarak yabancı düşmanlığı olarak nitelendirdiği, ABD-Meksika sınırına ilişkin Trump'ın söylemiydi.

Ancak şimdi Başkan Joe Biden, Biden'ın "sınır krizi" olarak adlandırmaya başladığı duruma çözüm bulmak için Kongre'yi senatörlerin müzakere ettiği iki partili bir yasa tasarısını geçirmeye çağırırken, sınırların kapatılmasını talep ederek benzer bir dil kullanıyor .



Biden, teklifin ABD tarihindeki "en sert ve en adil" sınır reformları seti olacağını ve "sınır bunaldığında sınırı kapatma" yönünde yeni başkanlık yetkisini içerdiğini söyledi.



Biden Cumartesi günü Güney Carolina'nın Columbia kentinde Demokratlara hitaben, "Bu yasa tasarısı bugün yasa olsaydı, sınırı hemen kapatır ve hızla düzeltirdim." açıklamasını yaptı.





Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e finansmanı da içerecek iki partili bir sınır tasarısı için yaptığı baskı, sınır ve göç politikalarında geçtiğimiz yıl gelişen sarsıcı Cumhuriyetçilerin çizgisine kaymaya işaret ediyor.



2024 başkanlık seçimleri öncesinde Biden, Cumhuriyetçilerin en etkili takoz sorunlarından birini ortadan kaldırmaya çalışıyor ve iki partili bir sınır tasarısını desteklemeyi reddeden Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin uzun süredir tartışılan eylemin önünde durduğuna dair potansiyel bir durum oluşturuyor.



Ancak tartışmalar, Biden'ın görevdeki ilk gününde Kongre'ye gönderdiği ve ABD'deki belgesiz göçmenlere vatandaşlık yolları sunarak "göç sistemimize insanlığı ve Amerikan değerlerini geri kazandırmayı" amaçlayan kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısından çok farklı.

Biden ve Trump için 2024 seçim hesabı



Cumhuriyetçiler yıllardır muhafazakar tabanlarını toparladılar ve solun sınır denetiminde yumuşak davranmakla suçlayarak bağımsız seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştılar.



Geçtiğimiz yıl rekor düzeyde günlük sınır geçişlerinin ardından Biden'ın üslubu değişti. Başkan ayrıca, şehirlerindeki göçmen akınını idare etmek için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğuna dair endişelerini dile getiren Demokrat belediye başkanlarından da haber aldı.



Bu ay bir muhabir kendisine sınırın güvenli olup olmadığını sorduğunda Biden, "Hayır, değil" dedi. "Son 10 yıldır buna inanmıyordum ve bunu son 10 yıldır da söylüyorum."



Cumhuriyetçiler, Rio Grande boyunca dikenli tel döşemek de dahil olmak üzere sınırdaki katı taktikleri ulusal göçmenlik tartışmasının gidişatını etkiliyor gibi görünen Teksas Valisi Greg Abbott'tan ipuçları aldı.Bu arada Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın ülkenin göç yasalarını uygulamayı reddettiğini öne sürerek görevden alınması yönünde harekete geçerek sınır anlaşmazlığını daha da kızıştırıyor.



Her ne kadar iki partili sınır mevzuatı metni henüz kesinleşmemiş olsa da senatörler, İç Güvenlik Bakanlığı'na, bir haftalık süre içinde günlük geçiş sayısı günlük ortalama 4.000'i aştığında yasadışı yollardan geçen göçmenlere sınırı kapatma yetkisi verilmesini tartıştılar.



Ve eğer göçmenlerle sınırda karşılaşma sayısı günde ortalama 5.000'i aşarsa (bu eşik şu anda karşılanmış durumda), DHS'nin, giriş noktaları arasında önceden izin almadan sınırı geçmek isteyen göçmenlere sınırı kapatması gerekecek. Teklif kapsamında, ülkelerindeki işkence veya zulümden kaçan bazı göçmenlerin ABD'de kalmalarına izin verilecek.



Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu tam da onların istediği şey; kelimenin tam anlamıyla Cumhuriyetçilerin istediği şey. Ve şimdi burada. Meyvelerini veriyor." ifadelerini kullandı.Ancak Trump, Kongre'den herhangi bir anlaşmanın geçmesi ihtimalini oldukça düşük tutarak Cumhuriyetçilere pakete karşı çıkmalarını söyledi. İki partili bir sınır anlaşmasının sona ermesi, Biden'ın güney sınırında artan göçle mücadelede zafer iddia etme şansını ortadan kaldıracak.



Tarafsız bir düşünce kuruluşu olan Göç Politikası Enstitüsü'nün ABD Göç Politikası Programı direktörü DorisMeissner, "Artık tamamen seçim propagandası ve partizan siyasetle ilgileniyoruz" dedi. Biden'ın pozisyonunun "eski başkanın 'Sınırdaki sorunu çözmeyin' demesine doğrudan bir yanıt" olduğunu söyledi. Biden, 'Bana araçları verin, sorunu çözeyim' diyor."





On yıl öncesinden çok farklı bir göçmenlik tartışması



On yıl önce, yani 2013'te, Obama'nın başkanlığı sırasındaki ulusal göç tartışması hâlâ ABD'de yaşayan milyonlarca belgesiz göçmenle mücadele etmek ve onlara vatandaşlığa giden bir yol sağlamak da dahil olmak üzere iki partili çabalara bağlıydı. Sekizli Çete olarak adlandırılan ABD senatörleri (dördü Demokrat ve dördü Cumhuriyetçi) bu yönde iki partili yasa tasarısı yazdı, ancak bu yasa Meclis'ten geçmedi.





O günden bu yana Kongre'de benzer bir çaba ivme kazanmadı



Göçmenlik reformu için ılımlı bir koalisyon kurmaya çalışan Ulusal Göçmenlik Forumu başkanı JennieMurray, "Sanırım Başkan Biden'ın tepkisi, herkesin sınırda olup bitenlerin bozuk bir sistemin belirtisi olduğu konusunda hemfikir olduğuna inanıyorum" dedi. . "Fakat bu, çözümlerden yalnızca biri" dedi ve sınır görevlileri için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ve vize sisteminin elden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Beyaz Saray, Trump'ın diğer zalim eylemlerin yanı sıra göçmen aileleri sınırda ayırmaya zorladığını öne sürerek sol muhaliflerin Trump ve Biden'ın göç politikaları arasında yaptığı karşılaştırmaları reddetti.



Trump, belgesiz göçmenlerin toplu olarak sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Trump da Biden'dan farklı olarak rutin olarak göçmen karşıtı söylemler kullanıyor ve geçen yıl destekçilerini yasadışı göçmenlerin ülkenin "kanını zehirledikleri" konusunda uyararak Adolf Hitler'in kullandığı söylemi yansıtıyordu.



Biden, yönetiminin ilk üç yılında, Trump'ın başkanlığının dört yılında aldığından daha fazla idari eylem gerçekleştirdi: Göç Politikası Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir analize göre, Trump'ın 472 göçmenlik emrine kıyasla 535 göçmenlik emri.





Ancak Biden'ın çılgın eylem hızı, eleştirmenlerin onu eylemsizlikle suçlamasına engel olmadı.



Biden yılları, yaygın ekonomik sıkıntılara neden olan ve insanların sınır ötesine seyahat etmesini engelleyen COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle sınırda gölgelendi. En kötüsü sona erdiğinde, ekonomik fırsatlara ve aile birleşimine yönelik bastırılmış talep ve Venezuela gibi yerlerdeki birçok kişinin siyasi çalkantılardan kaçma ihtiyacı patladı. Sınırda günlük göçmen karşılaşmalarında yeni rekorlar kırıldı ve Aralık ayında 24 saatlik süre içinde 10.000'i aştı.



İç Güvenlik İstatistikleri Ofisi'nin Göç Politikaları Enstitüsü analizine göre, sınır teşkilatları Biden'ın göreve gelmesinden bu yana sınırda 6,3 milyon göçmenle rekor sayıda karşılaşma kaydetti. CBP One veya insani şartlı tahliye gibi yollar da dahil olmak üzere 2,4 milyon kadar göçmenin ülkeye girmesine izin verildi.



Sınır görüşmeleri hakkında Trump'la düzenli olarak görüştüğünü söyleyen Johnson, Biden'ın zaten Kongre'nin herhangi bir eylemi olmadan idari eylemde bulunabileceğini savundu; Beyaz Saray'ın kaydettiği bu pozisyon, Johnson'ın daha önce belirttiği pozisyona aykırıdır.



Cumhuriyetçiler bir sınır anlaşmasının arkasında duramazlarsa, Biden'a kampanya süreci için yeni bir argüman sunulacak: "sınırı kapatmaya" çalıştığı ancak rakipleri tarafından engellendiği.



Öte yandan Biden, partinin sol kanadını oluşturan göçmen savunucuları ve diğer ilericiler arasında yabancılaşma tehlikesiyle karşı karşıya.



