Aslı M. SARI

"KARANLIĞIN YÜKSELİŞİ" ADLI KİTABIM BİR SERİNİN İLK KİTABIDIR

Bu hafta röportaj konuğum Eymen Karabulut. Eymen 13 yaşında ve Karanlığın Yükselişi isimli kitabı raflarda. Yanlış duymadınız Eymen 13 yaşında. Böyle evlatlarımızın varlığı içimi kıpır kıpır ediyor. Geleceğe olan umutlarım biraz daha yeşeriyor. Annesi benim değerli kadın kardeşim, dostum, basındaşım… Öyle güzel evlatlar yetiştiriyor ki… Topluma faydalı bireyler olmaları yönündeki verdiği mücadeleyi hayranlıkla izliyorum. Eymen’in abisiyle de aylar önce bir röportaj gerçekleştirmiştim. O da 14 yaşında ve 3 tane kitabı vardı. Ne güzel şeyler yazıyorum. Tuşlara vururken bile gururdan gözlerim yaşarıyor.

Aslı abla diyor; “Abim Eren benim en büyük rol modelim o. Üç tane kitap yazıp annem de kitapları sürpriz yapıp basınca hele bir de röportajı yayınlanınca ondan özenerek yazmaya yöneldim. Zaten yazmayı seviyordum bunlarda beni teşvik etti.

"Karanlığın Yükselişi" adlı kitabım bir serinin ilk kitabıdır, seri boyunca karakterlerimi ama daha çok başrollerde ki karakterlerimi etkileyecek olaylar, maceralar yaşanacak ve her kitapta bir yaş daha atlayacaklar. Fakat seri bitmeden başka kitaplarda yazabilirim, kafamda her gün yeni senaryolar oluşuyor. Biraz spoiler olacak ama bu seri dışında ki yazacağım kitaplardan birinin konusu süper kahramanlarla ilgili olacak. Şimdilik planlarım böyle ama değişebilir de…” ifadelerini kullanan Sevgili Eymen Karataş ile röportajımız sizlerle.

Onur duyuyorum seninle Eymen. Yine gururla tuşlara vurduğum bir röportaj. Senin yaşındakiler tableti telefonu elinden bırakmıyor. Gerçekten senin gibi evlatlarımızı görünce geleceğe dair umutlarım çoğalıyor. Söyleşimize seni tanıyarak başlayabilir miyiz? Kimdir Eymen Karabulut? Bir günü nasıl geçer?

Günün çoğunu olağanüstü hayaller kurmakla geçiriyorum diyebilirim. Henüz 13 yaşında bir LGS öğrencisiyim. Yazmayı, resim çizmeyi, okumayı, müzik dinlemeyi, yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Yoğun bir şekilde LGS için çalışıyorum. İkinci kitabıma hazırlık olsun diye aklıma gelen karakter ve olayları not alıyorum.

İlk kitabını çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündün?

6. SINIFTAN BERİ YAZIYORUM

Aslında her şey bir rüya görmemle başladı. Zaten küçük yaşlardan itibaren Harry Potter hayranı olduğumdan o rüyanın etkisiyle gecenin sabahında hemen yazmaya başladım. Sanırım 6. sınıftaydım.

Kitabının ismini belirlerken göz önünde bulundurduğun kıstaslar nelerdir?

Kitap isminin herhangi bir hikâyesi var mı?

Kitap yazarken önce belirlediğim konunun üzerinde ilerlemeye çalışırım. Bazen konunun dışında farklı olaylar eklesem de kitabın sonunda o ilk başta düşündüğüm konuya geri dönerim ve olayları öyle bağlarım. Kitabımın ismi de belirlediğim konuya göre ortaya çıkar. Kitabın son noktasıyla birlikte başlığını da yazmış olurum.

Konularını nasıl seçiyorsun? Konu seçimi tesadüfimi oluyor ya da hayatta karşılaştığın bazı olaylardan mı etkilenip yazıyorsun?

Daha çok filmlerden etkilenip yazsam da hayatımın içinden de bir şeyler katmaya çalışıyorum. Çoğu zaman tesadüflerle de olabiliyor. İlk kitabımda Türk öğrencileri büyü okuluna taşıyarak var olan bir kurgunun içinde canlandırdım. Çok eğlenceli ve değişik bir çalışma oldu.



Yaşadığın coğrafyanın yazı yolculuğuna etkisi var mıdır?

Olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul çok farklı bir şehir hayallerinizi olağanüstü bir yere taşıyabiliyor. Ama her yerden herkes yazabilir. Hayal kurmayı bilen bir kişi sadece hayalini kurduğu şeyi yazarsa zaten kitap yazmış olur.

Ruh dünyan nereye ait Eymen?

Tabii ki de Hogwarts'a, büyücülerin dünyasına…



Kitabındaki genel tema ve içerikten biraz bahsedebilir misin?

Genelde fantastik ve hayal ürünlerinden uyarlanmış kitaplar yazmayı tercih ederim. Şimdilik böyle zamanla ne olur bilemiyorum.

Eymen kardeşim, yazmak senin için hayat boyu sürecek bir serüven mi yoksa yazmayı bırakmayı düşündüğün bir zaman var mı?

Tek mesleğim yazarlık olmayacak başka mesleklerde edineceğim ama asla yazmayı bırakacağımı sanmıyorum. Çünkü yazmayı seviyorum. Her zaman yazmayı tercih ederim. Yazmak iyi geliyor.



Yazı yolculuğunda gelecek ile ilgili projelerinden bahseder misin?

İlk yazdığım "Karanlığın Yükselişi" adlı kitabım bir serinin ilk kitabıdır, seri boyunca karakterlerimi ama daha çok başrollerde ki karakterlerimi etkileyecek olaylar, maceralar yaşanacak ve her kitapta bir yaş daha atlayacaklar. Fakat seri bitmeden başka kitaplarda yazabilirim, kafamda her gün yeni senaryolar oluşuyor. Biraz spoiler olacak ama bu seri dışında ki yazacağım kitaplardan birinin konusu süper kahramanlarla ilgili olacak. Şimdilik planlarım böyle ama değişebilir de…



Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldın?

Başta annem olmak üzere tüm ailemden destek aldım, her zaman bana yazmam için olanak sundular. Örnek oldular. Ailem yazmayı, okumayı seven bireylerden oluştuğu için şanslıyım. Aileme de buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Ne tür okuyucu kitlesine hitap ediyorsun?

Çocuk, genç, yaşlı hiç fark etmez. Kitap okumayı seven herkes okuyabilir. Akıcı yazdığımı düşünüyorum.

Yeni bir projen var mı? Var ise kitap ne zaman çıkıyor ve okuru bu yeni kitapta ne gibi sürprizler bekliyor?

BASTIRDIĞIM KİTABIN 2’NCİSİNİ YAZMAYA BAŞLADIM

Evet, bastırdığım kitabın 2’ncisini yazmaya başladım. Yazdığım kitabın ikincisinden bahsedecek olursam eğer; Eymen ve arkadaşlarını zorlayacak ilginç ve gizemli olaylar var... Önümüzde ki yıl bastıracağımızı düşünüyorum.



"Karanlığın Yükselişi" ile birlikte güzel bir okur kitlesi yakaladın bunu yakınen takipteyim. Kitap ile ilgili dönüşler nasıldı Eymen?

Çok güzel ve olumlu tepkiler aldım. Bu da beni 2’nci kitabım için heveslendirdi.

Bende bu yazabilmek meziyetinin sonradan kazanıldığına inananlardan değilim. Seni yazmaya özendiren şeyler neydi?

Abim Eren'di. Üç tane kitap yazıp annem de kitapları sürpriz yapıp basınca hele bir de röportajı yayınlanınca ondan özenerek yazmaya yöneldim. Zaten yazmayı seviyordum bunlarda beni teşvik etti.

Kimsenin okumayacağını bilsen bile yazar mıydın?

Bu soruya sevdiğim bir yazarın kitabından aklımda kalan bir cümleyle cevap vermek istiyorum: "Kitap yazmak güzel ama bir okuyucu bulunabilirse…"



Türkiye’de kitap yayımlamak zor mudur? Bu yolculuğa adım atacak lakin hiç bilmiyorum ne yapacağımı diyen genç kalemdaşlarımız için bir kitabı yayımlatmak için hangi süreçlerden geçmek gerekir?

YAYINEVLERİ ÇOCUK YAZARLARI ÇOK ÖNEMSEMİYOR

Evet, zor çünkü yayınevleri çocuk yazarları çok önemsemiyor. İllaki bir tanıdık istiyorlar. Keşke ülkemizde çocuk yazarların önünü açacak, yönlendirecek bir yayınevi olsa. Sadece yazmayı seven çocuklar oraya yazdıklarını gönderseler ve basılmaya uygun olanlar desteklenerek basılsa ama maalesef böyle bir şey yok. Annem özel bir matbaa da parasını vererek basıyor. Annem açısından zor olsa gerek. Çünkü maliyetli bir şey… Birde genelde hediye istiyorlar. Kimse satın almıyor kitaplarımızı. Oysa daha çok yazalım diye bir kitap alabilirlerdi. Daha çok yazıp daha çok basabileceğiz. Mesela kitabım 40 TL idi herkes hediye istiyordu kimse de para verip alalım demedi yani.

Sence herkes kitap yazabilir mi Eymen? Yazmak bir yetenek midir?

AİLELER SADECE DERS ÇALIŞ, YEMEK YE, ORTALIĞI DAĞITMA DİYOR

Yazmak bana göre bir yetenektir ve hayal gücü gerektirir. Diyeceğim o ki hayal kurmayı bilen ve hayal dünyasının sınırı olmayan bir birey kitabını kolaylıkla yazabilir. Çocukların hepsi aslında hayal dünyasında yaşar aileleri onlara hayallerini yazıya dökecek imkânlar sunsa hepsi yazar olur bence. Aileler sadece ders çalış, yemek ye, ortalığı dağıtma diyor çoğunlukla bizde ise 2’nci kitabını ne zaman basıyorsun, bu sene kaç kitap veya hiç okudunuz mu, hayalleriniz ne diye konuşmalar oluyor yemek masasında.



Karanlığın Yükselişi isimli kitabını inceledim çok başarılı. Yürekten kutluyorum. Yazı yazmak sence senin tek mesleğin olabilir mi? Başka bir deyişle, tek uğraşının yazmak olduğunu düşünebiliyor musun?

Hayır, yazı yazmayı hobilerimin arasında görüyorum.

Bende yazmak istiyorum diyen senin gibi tazecik genç yazarlara tavsiyeler desem?

Başka kitaplardan kopyalayıp yapıştırarak ve içerisinde küçük değişikler yaparak ben yazdım dememeli insanlar. İşte bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum. Kendi özgür iradeleriyle yazmaları gerekir, başkasından yardım alarak değil. Sürekli not alsınlar, akıllarına gelenleri yazsınlar. Günlük tutsunlar. Bir gün içinde sadece ne yaşadılarsa onları yazarak başlayabilirler. Ve mutlaka bol bol okumaları gerekiyor. Bulundukları şehrin sokaklarında yürümek, doğanın güzelliklerini izlemek yazmaları konusunda ilham olacaktır. Bana çok katkısı oluyor mesela.

Çok teşekkür ederim Aslı abla. Bu söyleşi benim için çok önemliydi. Desteğin çok önemli

RÖPORTAJ Aslı M. Sarı