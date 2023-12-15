Zelensky, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması için Biden ve milletvekilleriyle görüştü...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Ukrayna'nın Rusya işgaline karşı savunmasını sürdürmek için gerekli olduğunu söylediği askeri ve ekonomik yardım için şahsen talepte bulunmak üzere Salı günü Washington'daydı.



Ukrayna'daki savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana üçüncü kez Washington'u ziyaret eden Zelensky, Salı sabahı Kongre üyeleri ve Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.



Ziyaret aynı zamanda, Biden yönetiminin yardım paketi karşılığında sınır güvenliği ve göçmenlik politikasından taviz vermesini isteyen kongre Cumhuriyetçileri tarafından çıkmaza giren savaştan zarar gören ülkeye hayati önem taşıyan yardımları içeren ek bir finansman paketi için de bir anlaşma olarak geliyor.



Yaklaşan noel tatili nedeniyle bir anlaşma yapılması pek mümkün görünmüyor.





İşte Zelensky'nin ülkenin başkentinde geçirdiği günden önemli çıkarımlar :



Biden, ABD'nin Ukrayna'yı "elabildiğimiz sürece" destekleyeceğini söyledi: Salı günü Ukrayna lideriyle düzenlediği ortak basın toplantısında Biden, ABD'nin Ukrayna'yı "elabildiğimiz sürece" destekleyeceğine söz verdi.



Bu yorum , daha önce ABD'nin ülkeyi Rus işgaline karşı savunmasında "ne kadar sürerse" destekleyeceğini söyleyen başkanın kamuya açık mesajlarında ince ama dikkate değer bir değişikliği temsil ediyordu.



Biden'ın yorumları, başkanın Ukrayna yardımının geleceği konusunda daha pragmatik bir bakış açısını temsil edebilir; Kongre daha fazla fon sağlamak için tatillere ara vermeden önce zamanın ve potansiyel olarak siyasi iradenin tükenmesi ve potansiyel yeni bir başkanlık döneminde gelecekteki güvenlik yardımının belirsiz olması nedeniyle yönetim.





Aylar önce Biden, ülkenin "Ukrayna'ya olan bağlılığının zayıflamayacağına" söz vermişti.



Zelensky senatörlere ABD'nin Ukrayna konusunda başarılı olmasını beklediğini söyledi: Connecticut'tan Demokrat Senatör Chris Murphy'ye göre, günün erken saatlerinde Zelensky senatörlere ülkesi için ABD'nin desteğine güvendiğini söyledi.



Güney Dakota'dan GOP Senatörü Mike Rounds'a göre, senatörlerden gelen sorular çoğunlukla ABD yardımının hesap verebilirliğiyle ilgiliydi ve Zelensky, senatörlere Ukrayna'da hiçbir paranın yolsuzlukla kullanılmayacağı konusunda güvence vermeye çalıştı.



Toplantının ardından sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımda Zelensky, görüşmeyi "dostça ve samimi" olarak nitelendirdi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile Azınlık Lideri Mitch McConnell'e "ABD'li yasa koyucular arasında Ukrayna'ya iki partili desteğin toplanmasında gösterdikleri kişisel liderlikten dolayı" teşekkür etti.



Toplantıya katılan bazı Cumhuriyetçiler, Zelensky'nin yardım talebini dinledikten sonra kayıtsız kaldıklarını belirterek, Biden'ın hâlâ pazarlık yapması gerektiğinde ısrar etti.





Johnson, Beyaz Saray'ın tepkisinin "yetersiz" olduğunu söyledi: Zelensky ile ilk bire bir karşılaşmaları olan yaklaşık 30 dakikalık görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Sözcüsü Mike Johnson, Biden yönetiminin kongredeki Cumhuriyetçilerin taleplerine verdiği tepkinin "yetersiz" olduğunu söyledi ve yineledi Sınırda "dönüştürücü bir değişiklik" olmadan bir anlaşmanın olası olmayacağı yönündeki tutumu.





Biden, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık fon sağladı: Oval Ofis'te Zelensky ile yaptığı toplantıda gazetecilere konuşan Biden, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarına yardımcı olmak için Kongre tarafından onaylanmış olan 200 milyon dolarlık fonu serbest bırakacağını duyurdu.



Başkan, bu miktarın, Biden'ın ek finansman talebinde Ukrayna için aradığı 60 milyar doların küçük bir kısmı olmasına rağmen, fonun kısa süre içinde serbest bırakılacağını söyledi.