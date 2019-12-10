2020 YILINA GENEL BAKIŞ

Toprak burçları bu sene önemli değişim dönüşüm geçirecekler. Zaten 2008’den beri de bildiğimiz tradisyonel yani geleneklerimiz ile ilgili değişim ve dönüşüm Plüto’nun Oğlak burcuna girmesi ile başladı ve 2023 yılında Mart ayında Oğlak burcundan çıkarken bildiğimiz tüm sistemlerin yıkılıp, yeniden yapılandığını göreceğiz.

Bu sene için de özellikle stelyum dediğimiz gezegen toplaşmasını, yılın önemli bir bölümünde Oğlak burcunda yaşayacağımızdan özellikle bu sene toprak elementi ağırlıklı kişilerin daha çok bu değişimden etkileneceğini söyleyebilirim.

Kim bu toprak elementi kişileri dersek;

* BOĞA (21 Nisan- 21 Mayıs)

* BAŞAK (23 Ağustos- 22 Eylül)

* OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

Tarihlerinde doğanlar ve doğum haritalarında toprak burçlarında gezegenleri olan kişiler olarak sınıflandırabiliriz. (Doğum haritanızda Oğlak burcu neresi bilmiyorsanız, Ocak ayı boyunca 0531 2515128 Whatsapp hattıma doğum gününüzü, yer ve doğum saatinizi yazarak ücretsiz bilgi alabilirsiniz).

Bu sene gökyüzünde, toprak enerjisinin yoğun olduğu bir yıl yaşıyoruz.

Hem sert zorlayıcı etkileri almakla birlikte, hem de bolluk ve bereketin gezegeni Jüpiter’ın şans ve fırsatlarından yararlanıyoruz.

Dolayısı ile şans, bolluk, bereket ve fırsatlar da bu sene Oğlak temalarından geliyor olacak…

Bu sene; “kadersel dönüm noktalarımız” olan tutulmaları, altı kere yaşıyor olacağız.

Ve altı tutulmanın üçü Yengeç-Oğlak aksında gerçekleşiyor.

* 10 Ocak 2020, Yengeç burcunda Ay tutulması

* 5 Haziran 2020, Yay burcunda Ay tutulması

* 21 Haziran 2020, Yengeç burcunda Güneş Tutulması

* 5 Temmuz 2020, Oğlak burcunda Ay tutulması

* 30 Kasım 2020, İkizler burcunda Ay tutulması

* 14 Aralık 2020, Yay burcunda Güneş tutulması

Son iki yıldır tutulmaları, Yengeç-Oğlak aksında yaşayarak; hayatımıza “ev, aile, ebeveynler, yaşadığımız yer ve sorumluluklarımız” temalarının yansıdığı gelişmeler içindeyiz...Neredeyse bütün bir yıl, uzun döngülü gezegenlerin Oğlak burcunda toplanmasına, bu sene “toplumsal olaylara etki eden” Satürn ve Jüpiter de katılıyor olacak. Bu gezegen stelyumu hayatımızda Oğlak ve toprak vurgusunu iyice arttıracak.

Dolayısı ile “sağlam” duruşumuz, “gerçekçi” bakış açımız, “maddi” konulara vereceğimiz değer ve yaşantımıza getirdiğimiz “sistem” ile bu yılı şekillendirmiş olacağız. Bu senenin ilk yarısında da, bu konularla yoğun olup, herkes ev, aile ve yaşadığı yer ile ilgili son kararını verecek.

Yaklaşık iki senedir yaşantımıza yansıyan bu döngüyü tamamlıyor olacağız. Özellikle Yengeç- Oğlak aksında gezegenleri olanlar artık bu döngünün sonuna geldiler. Yani, ev, aile, yaşadığımız ye, ebeveynlerimiz, sorumluluklarımız ciddiyet ve sadakat konularında olan konuları artık arkalarında bırakıyorlar.

Yılın ikinci yarısından itibaren, hayatımızdaki, kadersel konular değişiyor ve biz bilgi, kültüre yönelik bir döngü içine girmeye başlıyoruz. Ve bu döngü Ay düğümlerinin İkizler ve Yay aksındaki seyrini bitirene kadar (5 Mayıs 2020- 18 Haziran 2022) hayatımızda önemli değişimleri getiriyor olacak.

Her ne yaşanacaksa, kadersel yaşanacak…

2022 yılına kadar sürecek olan bu döngüde, bilgiye ulaşmak çok önemli olup, yaşayacağımız kadersel olaylarla vizyonumuz ve hayat görüşümüz gelişecek.

Yıl boyunca oldukça yoğun bir tutulma sürecinden geçtikten sonra, yıl sonuna asıl damgasını vuracak olan, her 20 yılda bir yaşadığımız “toplumsal” konulara etki eden “karmanın efendisi” Satürn ile “yargıç” Jüpiter kavuşum yapacaklar. Yani yeryüzünden gökyüzüne baktığımızda Satürn ve Jüpiter aynı noktada gözükecekler.

16 Aralık 2020 29 derece Oğlak burcunda kavuşacak fakat, bu bir partil kavuşum değil..

Ancak, 21 Aralık 0 derece Kova burcunda partil kavuşumu gerçekleştirmeden önce, 29 derece Oğlak’ta bu kavuşumu yapmaları da oldukça manidar. Sanki son defa, 29 derece Oğlak burcundan geriye doğru topluma bir göz atıp, “tamam faturayı keselim!” der gibi bir buluşma bu…

Satürn ve Jüpiter’in Oğlak burcundan çıkmadan önce bu son bakışı, “toplumsal etik konular, ahlak değerlerimiz, sorumluluklarımız ve kurduğumuz sistemlerle” ilgisi var. Dolayısı ile “insanlığın” önüne bu fatura konulacak…

Toplum olarak bu sorgulama yaşanırken de, bireysel olarak kim bunu nasıl yaşayacak, hangi konularda şapkasını önüne alması gerekiyor?. Sorusunun cevabı da haritalarınızda Oğlak burcu hangi alanı yönetiyorsa, o konularda oluyor…

Jüpiter ve Satürn toplumsal gezegenlerdir.

Ezoterik astrolojide ise; Jüpiter için “yeryüzü yargıcı”, Satürn için ise “gökyüzü yargıcı” denir.

Dolayısı ile evren; (İlahi adalet) bu gezegensel kavuşumlar ile, evrensel vaktin geldiğini gösterir.

Astroloji “gökyüzünün matematiğidir”…

Hiçbir şey ne vaktinden önce, ne de vaktinden sonra gerçekleşir.

Zamanın geldiğini de, gökyüzünde transit halinde olan bu gezegenlerin birbiri ile kurduğu açısal kontakları gösterir.

Gökyüzünün matematiği de; (yani astroloji) bizimle işte bu yolla, haberleşir.

Astrologlar, geleceği anlayabilmek için aynı döngülerin ve gezegensel kontakların gerçekleştiği geçmişe bakarlar.

“Tarih tekerrürden ibarettir” misali; geçmişteki benzer göksel kodlar, yaşanmışlıklar geleceğimize ışık tutarlar…

Dolayısı ile; Satürn ve Jüpiter’in bu sefer ki kavuşum randevüsü

21 Aralık 2020 (gölgeli günler ise 12 Aralık-30 Aralık arası).

Satürn ve Jüpiter’in sıfır derece Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum hangi, konulara odaklanıyor olacaklar?

Ahlak, etik, hukuk, yabancılar, vizyon, yüksek eğitim, inanç, ciddiyet, gerçeklik,

* Keşifler

* Daha önceden hiç bilmediğimiz bilim dalları

* Uzay

* Uzaylılar

* Devrimler

* Yeni teknoloji

* Özgürlük

* Hümanizm

* Üst akıl

Bu seferki bu kavuşum ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” tüm bu konular hayatımızda yerini almaya başlayacak.

Bu konu ile ilgili başka bir zaman daha geniş olarak bilgilendirme yapacağım. Çünkü örneğin “yabancı” deyince bir çoğunuz hemen, yurt dışında yaşayan insanları düşünüyorsunuz. Oysa bu seferki konu Kova teması.

Bu seferki “yabancı” konusu= sıra dışı, daha önceden bilinmeyen demek. Yani o kadar “yabancı”…

Ancak Jüpiter ve Satürn’ün bulunduğu yerde; toplumsal ahlak ve etik olma konusu ilk öncelikli olandır… Çünkü bu iki gezegenin kavuşumunun, “karma ve ilahi adaletle” ilgisi vardır.

Bu yirmi yıllık döngüye kısaca değindikten sonra, tekrar önümüzdeki 2020 yılına odaklanıyorum.

Bu yılı önemli yapan, sadece bu “kadersel dönemeçler ve bu döngülerimiz” değil.

Kişisel olarak ta etkilendiğimiz

* İletişimimizi ve zihnimizi etkileyen: Merkür

* İlişkilerimizi ve ekonomimizi etkileyen: Venüs

* Girişkenliğimizi ve mücadelemizi etkileyen: Mars

ile bu yıl Retro olmayan gezegen yok.

Tüm bu kişisel gezegenlerimiz, bu yıl içinde retro dönemlerinde bize problemler yaşatabilirler. Özellikle Retro olma konusunda meşhur gezegenimiz Merkür ise, yıl içinde üç kere retro ile başı çekiyor.

Yıl içinde sadece arada nefes alacağımız günler/haftalar olacak. Ancak öncelikle sorunlu zaman dilimleri diyebileceğimiz, tarihlere kısaca bir değineyim.

Bu sene “iletişim ve haberleşmeden kaynaklı”, doğabilecek sorunların farkında olmak için:

Merkür retrosu:

1- Merkür retrosu/ Balık: 17.2.2020- 10.3.2020

2- Merkür retrosu/ Yengeç: 18.6.2020 -12.7.2020

3- Merkür retrosu/Akrep: 14.10.2020 -3.11.2020

Bu yıl çok fazla retrolar, tutulmalar ve malefik dediğimiz kötücül gezegenlerin yapacakları açısal etkilerle oldukça zorlayıcı bir yıl yaşayacağız.

* 1.Merkür retrosu haritanızda Balık burcu hangi ev ise

* 2. Merkür retrosu haritanızda Yengeç burcu hangi ev ise

* 3. Merkür retrosu haritanızda Akrep burcu evi yönetiyorsa; o konularda iletişim sorunlarını yaşarsınız.

Ayrıca “iletişimle ilgili sorunlarda” bu tarihlere de dikkat ediniz. (+-3 gün)

* 25 Nisan –Merkür/ Plüto kare

* 28 Nisan -Merkür /Satürn kare

* 11 Mayıs -Merkür /Mars kare

* 8 Temmuz -Merkür Rx /Mars kare resmi imzalar atmayın.

* 27 Temmuz -Merkür /Mars kare

* 1 Ağustos -Merkür /Plüto karşıt

* 3 Ağustos -Merkür /Satürn karşıt

* 21 Eylül -Merkür /Plüto karesi

* 23 Eylül -Merkür /Satürn karesi

* 1 Kasım – Merkür/ Satürn kare

* 6 Kasım -Merkür /Satürn kare

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Venüs retrosu: 13 Mayıs -25 Haziran

13 Haziran’da 21 derece İkizler burcunda Retro hareketine başlayacak ve 25 Haziran’da 5 derece gerilediği ikizler burcundan tekrar ileri hareketini başlatmak üzere duracak..

Venüs : ilişkiler, diplomasi, estetik, güzellik ve para ile ilgilidir.

“İlişkilerde ve ekonomi de durgunluk”, olabilecek günler Venüs’ün retro olduğu günlere rastlar.

Bu günlerde Dünya’da finans piyasalarında bir durgunluk yaşanacağından (13 Mayıs- 25 Haziran), yapılan yatırımlarda temkinli olmakta fayda var.

Ama siz krizleri fırsata çeviren bir yapıdaysanız, bu günleri kontrollü bir şekilde de değerlendirebilirsiniz.

Haritanızda ikizler burcu neredeyse, hangi ev konusunu yönetiyorsa Venüs retrosunu o alanda yaşayacaksınız…

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Mars retrosu: 10.9.2020 - 14 Kasım 2020

10 Eylül’de 28 derece Koç burcunca Retro başlıyor ve 14 Kasım’da 15 derece Koç’a geriledikten sonra 14 Kasım’da tekrar ileri gitmek üzere duruyor.

Mars: harekete geçme, eylem prensipidir.

Ayrıca cesareti, sabırsızlığı, aceleciliği, öfkeyi, nefreti, krizleri, yangınları, kesikleri temsil eder.

Haritanızda Koç burcu neredeyse bu Mars retrosunu da o ev konularında yaşayacaksınız…

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Jüpiter retrosu: 14 Mayıs -13 Eylül

14 Mayıs 27 derece Oğlak burcunda Retro hareketi başlıyor ve 13 Eylül’de 17 derece Oğlak’a geriledikten sonra tekrar ileri hareketine geçmek üzere duruyor…

Jüpiter: genişleme ve yayılma prespidir.

Dolayısı ile bize bolluğu ve bereketi o sene sunduğu alanı gösterir.

Retro olduğunda; eğitim, akademik konularda, yabancılar konusunda,

Ayrıca Jüpiter’in etik ve ahlak konularında, hak, hukuk adalet konuları ile de ilgisi vardır.

Jüpiter Oğlak burcunda çıkmadan son bir geri dönüp, nerede etik olmadıysak, nerede adaletsiz davrandıysak, bunu düzeltme fırsatı verir.

Haritamızda hangi evimizde transit ediyorsa, retro olduğu günlerde, orada bolluk, bereket, şans ve fırsatlar konusunda duraklama söz konusu olur.

Retro dönemleri dışında Jüpiter bize bu sene Oğlak temalarından şans, bolluk ve bereket sunuyor olacak…

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Satürn retrosu: 11.Mayıs 2020 -29 Eylül 2020

1 Mayıs 01 derece Kova burcundayken Retro hareketine başlayacak ve 29 Eylül 25 derece Oğlak burcuna geriledikten sonra tekrar ileri hareketine geçmek üzere duracak.

Satürn: kısıtlanma, engeller, sorumluluklar ve daralma prensipidir.

Bu süreçte işlerimiz ağırlaşır. Kısıtlanmalar ve engellerle karşılaşırız.

Haritanızda Oğlak burcu hangi evi yönetiyorsa, o konularda duraksama, kısıtlanma, engeller söz konusu olur. Yatırımlar bu nedenle sene başından sene sonuna kadar sürecek olan uzun vadeli yatırımları olur.

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Uranüs retrosu: 15 Ağustos- 15 Ocak 2021

12 Ağustos 2019’dan beri Retro olan Uranüs 11 Ocak itibari ile 2 derece Boğa burcunda tekrar ileri yönde hareketini başlatmak üzere duruyor…

Uranüs Merkür’üst oktavıdır. Dolayısı ile “üst akıl”dır. Ayrıca Uranüs, keşifler, devrimler, özgürlükler, marjinallikler, teknoloji, uzay, elektrik, uçaklar, uzay gemileri, mekikler, hümanizm ve kollektif ile ilgisi vardır.

12 Ağustos 2019’dan beri yaşanan tüm duraksama ve gecikmeler, 11 Ocak’tan itibaren ortadan kalkacak ve Uranüs tüm temsil ettiği konularda, kendini göstermeye başlayacaktır.

Uranüs tekrar yıl içinde 15 Ağustos 2020’den itibaren Retro olacak…

Ve yılı Retro tamamlayacak…

Dolayısı ile yukarıda saydığım Uranüs’ün temsil ettiği tüm konularda duraksamalar, problemler ve aksamalar yaşanacaktır.

Haritanızda Boğa burcu neresi ise; sizde o alanda bu yansımaları aynen yaşarsınız.

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Neptün retrosu: 23 Haziran 2020- 29 Kasım 2020

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda Retro oluyor. 29 Kasım’da 18 dereceye kadar gerilediği Balık burcunda tekrar ileri hareket etmek için duruyor.

Neptün: Venüs’ün üst oktavıdır. “Sızma” prensipidir.

Bir şeyin içine “gaz” halinde sızmayı anlatır. Neptün oraya nüfuz eder. Belirsizdir. İlham veya maneviyatla algılanabilir.

Neptün; maneviyatla, ilhamla, ideallerle, iyilikle, merhamet ile ve hayaller ile alakalıdır.

Retro günlerinde; tüm bu konularda duraklama yaşanacağı gibi, sahtekarlıklara, dolandırılmaya da açık olabilirsiniz.

Haritanızda Balık burcu hangi evi yönetiyorsa, bu zaman diliminde o konularda sorunlar yaşarız

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Plüto retrosu: 25.Nisan 2020 – 4 Ekim 2020

25 Nisan 24 derece Oğlak burcunda Plüto Retro hareketine başlıyor, 4 Ekim’de 22 derece Oğlak burcuna geriledikten sonra tekrar ileri hareketine geçmek üzere duruyor.

Plüto Mars’ın üst oktavıdır. Yani kötülüklerin, yer altının, ölümün, gizli olanın, manipülasyonun, gizli örgütlerin, hırsın, öfkenin, katillerin, intikamın temsilcisidir…

25 Nisan itibari ile 4 Ekim’e kadar tüm bu konularda olumsuzluklar bekleyebiliriz.

Haritanızda Oğlak burcu nerede ise, orada değişim dönüşüm yaşıyorsunuz. Ancak Retro döneminde Plüto’nun konularında sorunlar yaşarsınız.

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YILIN EN SORUNSUZ ZAMAN DİLİMLERI

Bu sene bütün önemli işlerinizi ya yılın ilk 6 haftasına ya da yılın son ayına denk getirmeniz daha sorunsuz zaman seçimi olur.

Mart’ın ortasından, Nisan 20’e kadar olan dönemi de değerlendirebilirsiniz.

Yıl içinde hiç gezegen retrosunun olmadığı yegane günlerdir.

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YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

* 27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu.: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

* 8 Mart -Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

* 28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket günü

* 27 Ağustos -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

* 29 Eylül -Mars Venüs üçgeni : Aşk

* 19 Ekim -Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket

* 21 Ekim -Venüs Plüto üçgeni: İlişkide gizem ve çekicilik

* 24 Ekim -Venüs Satürn üçgeni: Ciddi beraberlik

* 6 Aralık -Venüs Neptün üçgeni : aşk, sanat, ilham ve maneviyat

* 14 Aralık -Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk

YIL GENELİNDE ZOR GÜNLER

Yılın en zor günleri (+ – 3 gün) Malefik gezegen kontakları

* 12 Ocak 2020 –Satürn Plüto kavuşumu

* 23 Mart 2020 – Mars Plüto kavuşu

* 31 Mart 2020 – Mars Satürn kavuşumu

* 7 Nisan 2020 – Mars Uranüs karesi : beklenmedik olaylar, patlama,

* 19 Haziran 2020 - Mars Plüto 60lığı: şiddet

* 13 Ağustos 2020 – Mars Plüto karesi

* 24 Ağustos 2020 – Mars Satürn karesi

* 29 Eylül 2020 – Mars Satürn karesi

* 9 Ekim 2020 -Mars Plüto karesi

* 23 Aralık 2020 -Mars Plüto karesi

* 27 Ocak 2020 - Venüs Mars karesi: Aşk temalı şiddet

* 3 Haziran 2020 Venüs Mars karesi : Eril dişil çatışması

* 2 Eylül 2020- Venüs Satürn karşıtlığı : Eril dişil çatışması

* 9 Kasım 2020 – Venüs Mars : Dişil eril enerjide karşıtlık

* 16 Kasım 2020 - Venüs Satürn karesi : İlişkilerde sorun, engel

Kadına karşı şiddette bu günlerde özellikle dikkat etmek gerekiyor…

* 29 Şubat 2020-Venüs Plüto karesi

* 30 Ağustos 2020 - Venüs Plüto karşıtlığı

* 15 Kasım 2020 - Venüs Plüto karesi

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2020 DOĞACAK OLAN ÇOCUKLAR

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); GÜNEŞ’in BURÇ geçişlerine göre çocuğunuz hangi burçta doğacak?

KOÇ BURCU: 20 Mart 2020 saat 06:49:29” - 19 Nisan 2020 saat 16:45:20”

BOĞA BURCU: 19 Nisan 2020 saat 16:45:21” – 20 Mayıs saat 16:49:08”

İKİZLER BURCU: 20 Mayıs saat 16:49:09” - 21 Haziran 2020 saat 00:43:32”

YENGEÇ BURCU: 21 Haziran saat 00:43:33” -22 Temmuz 2020 saat 11:36:43’

ASLAN BURCU: 22 Temmuz 2020 saat 11:36:44’ - 22 Ağustos 2020 saat 18:44:47”

BAŞAK BURCU: 22 Ağustos 2020 saat 18:44:48” -22 Eylül 2020 saat 16:30:30”

TERAZİ BURCU: 22 Eylül 2020 saat 16:30:31” –23 Ekim 01:59:23”

AKREP BURCU: 23 Ekim 2020 saat 01:59:24” – 21 Kasım 2020 saat 23:39:36”

YAY BURCU: 21 Kasım 2020 saat 23:39:37”– 21 Aralık 2020 saat 13:02:11”

OĞLAK BURCU: 21 Aralık 2020 saat 13:02:12” - 19 Ocak 2021 saat 23:39:41”

KOVA BURCU:); 19 Ocak 2021 saat 23:39:42” - 18 Şubat 2021 saat 13:43:48”

BALIK BURCU: 18 Şubat 2021 saat 13:43:49” – 20 Mart 2021 saat 12:37:18”

Ancak tam sınırda Güneş’in burç değiştirdiği sırada doğan bir çocuk, her iki burcunda enerjilerinden etkilenir. Dolayısı ile, matematiksel olarak Güneş’in burç geçişleri bıçak gibi kesin olsa bile, uygulamada bu kadar keskin bir durum söz konusu değildir. Güneş burç değiştirirken tam o anda doğan çocuk her iki burcun karakterini de yansıtacak, ancak biri karakteristik olarak daha baskın olacaktır.

Ayrıca bir kişi sadece Güneş burcunda değil, yükselen burcundan Ay burcundan da etkilenir.

Bunlar herkeste farklı, farklı burçlardadır.

Bundan başka;

* iletişim ve zeka gezegenimiz MERKÜR,

* İlişkiler gezegenimiz VENÜS,

* Eylem ve girişim gezegenimiz MARS,

hangi burca ve eve düşüyorsa, o konuma göre de özellikler kazanırız.

Zaten aynı burçta doğan, kişilerin; “neden kopya kağıdı gibi, birbirlerinin aynı karakter özelliklerine sahip olmadıklarının” ve neden aynı kaderi yaşamadıklarının da cevabıdır bu, gezegenlerin farklı yerleşimleri…

ASTROLOĞUN NOTU:

Gördüğünüz gibi, şu burcuyum demek için, özellikle sınırda doğanlar için; o gün Güneş hangi saatte hangi burca geçtiğine bakmak gereklidir.

Siz de özellikle böyle sınır gününde doğduysanız, veya Güneş burcunuzu biliyor ama yükselen burcunuzu veya Ay burcunuzu bilmiyorsanız; bu yılbaşına özel olarak Ocak ayı boyunca, Güneş Burcunuzu, yükselen burcunuz ve Ay burcunuzu öğrenmek için

WhatsApp’tan 0531 258 51 28 ücretsiz mesaj atabilirsiniz.

***

Hepinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum…

Sağlıkla

Özlem Çetinkaya YILMAZ