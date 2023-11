Herkes yalnızlıktan korkar ve yalnızlıktan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapar. Yalnızlıkla baş edebilmek için yalnızlık olgusunun farkına varmak ve yalnızlık duygusunu tek başınalığa dönüştürmek gerekir.

Yalnızlık bireye acı, üzüntü verir fakat tekbaşınalık olağanüstü haz ve doyum verir. Yalnızlıktan kurtulmak için onunla savaşmamak gerekir. Yalnızlığa karşı çıkınca ve onunla mücadele edince varoluşun kendisine de savaş açılmış olunur. Varoluşsal akışa karşı çıkmak demek, mutsuz olmak demektir.

Yalnızlıkla baş etmek için yalnızlığın farkına varmak gerekir. Yalnızlık varoluşsal bir olgudur. Tek başınalığı yaşamak, saf yalnızlığın tadına varmak demektir. Yalnızlığın farkına vardıkça kalabalıktan da özgürleşeceksiniz. Yalnız kalmak yerine özgür olacaksınız çünkü hayatınızdaki insanlardan özgür olmak, onların da özgürlüğüne katkıda bulunmak demektir.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Yalnızlığı Aşma Sanatı" Değişim Programı sayesinde yalnızlık acısından özgürleşerek mutlak tekbaşınalığın tadını çıkaracaksınız.

"Yalnızlığı Aşma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada varoluşsal yalnızlığa ulaşmak ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Yalnızlık olgusunun farkına vardığınızda yalnızlık korkusu buharlaşacak ve özgürlük tohumları ekilecektir. Bu özgürlük tohumu, bireye tekbaşınalığın hazzını yaşatacaktır. Böylece yalnızlık acıları kaybolacaktır.

Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde birey, öz doğasının farkına varacak, kendisiyle bütünleşecek ve varoluşla birlik haline gelecektir. Böylece dünyasal yalnızlık aşılıp, varoluşsal yalnızlık olgusunun farkına varılacaktır.

Dünyasal yalnızlıkta birey özgürlüğünü kaybeder fakat varoluşsal yalnızlıkta öz benliği ile bütünleşerek öz doğasının farkına varır. Böylece gerçek özgürlük yaşar.

Dünyasal yalnızlıkta birey hep başkalarıyla beraber olmak ister, yalnız kalınca endişelenir ve kalabalık ortamlara girmek ister. Fakat varoluşsal yalnızlıkta yalnızlık korkuları giderilir, endişeler ve acılar ortadan kalkar. Birey, kim olduğunun farkına vararak özüne merkezlenir. Böylece tarifsiz bir mutluluk ve saadet yaşanır.

