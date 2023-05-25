HABER: DİNÇER KARACALAR

Mobilya sektörünün yükselen markası Weltew Home, yurt içi ve yurt dışındaki mağazalaşma sürecine devam ederken, 2024 yılında faaliyete başlayacak yeni fabrika yatırımı ile yıllık iş hacmini yüzde 100’e katlamaya hazırlanıyor. 3 yıl üst üste İnegöl’ün ihracat şampiyonu olan Weltew Home, kaliteli Türk mobilyasını tüm dünyaya gösterme gayesi ile çıktığı yolculukta genç odası ürün grubuna Newjoy markasıyla üretim yapacak.

Temellerini 1996 yılında, dünyanın sayılı mobilya kentlerinden Bursa İnegöl’de atan, mobilya sektörünün yükselen markası Weltew Home, Türkiye’de ve yurt dışında 220 mağazasına ilave olarak yeni mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Küçük bir atölyeden sadece çeyrek asırda 4 kıtaya uzanan başarı öyküsüyle dikkatleri üzerine çeken marka; ahşap, metal ve kumaşın ustalıkla işlendiği, açık alanı 45.000 metrekare, kapalı alanı 90.000 metrekarelik üretim tesisinde ayda 9 bin parça üretim kapasitesiyle tüketiciyi kaliteli mobilya ile buluşturuyor.

Yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan en temel mobilya ürünlerini tasarlayan Weltew Home, koltuk takımları, yatak odası, yemek odası, genç odası, mutfak masa ve sandalyesi, duvar ünitesi ve berjer ürün gruplarıyla her beğeniye hitap eden koleksiyonlar üretiyor. Weltew Home; sehpa, ayna, aydınlatma ve halı gibi tamamlayıcı aksesuarların yanında Weltew Yatak markası ile nevresim takımları, yorgan, yastık gibi ev tekstil ürünleriyle sıcak bir yuva için her çeşit ihtiyacı karşılıyor.

Zorlu şartlarda büyüme gerçekleştirdi​

Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, son üç yıldaki zorlu pandemi koşullarına rağmen, dış pazarda yüzde 25’lik, iç pazarda ise yüzde 70’lik büyüme grafiği sergilediklerini belirterek, “920 milyon TL olan 2022 ciromuzu bu yıl yapacağımız yeni mağaza yatırımlarıyla 1 milyar 750 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Nisan sonu itibariyle Türkiye’nin 68 şehrinde toplam 140 mağaza ile tüketiciye ulaşıyoruz. Hedeflerimiz dâhilinde yılsonuna kadar yurt içinde 20 mağaza açmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatçısı olmayı hedefliyoruz

Weltew Home, 20,6 milyon dolarlık ihracatı ile sektör bazında son iki yılda olduğu gibi 2022 yılında da İnegöl'ün en çok mobilya ihraç eden markası oldu. 2018 yılında yurt dışı operasyonlarına 5 mağazayla başlayan marka, artan talep doğrultusunda son 3 yılda olduğu gibi üretimin yüzde 44’ünü yurt dışı mağazalar için gerçekleştirerek 2023 yılı itibariyle 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktası ile markalı ve katma değerli ihracatını sürdürüyor.

2022 yılı içerisinde Türkiye mobilya ihracatında en büyük üç ihracat firmasından biri olma başarısını sağladıklarını belirten Balcı, “2023 yılsonu itibariyle ihracatımızı 30 milyon doların üzerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurt dışında bu sene için 12 ülkede 30 yeni mağaza hedefimiz bulunuyor. Gelecek 5 yıl içerisinde, Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatçısı olmayı ve birincil hedef pazarlarda ilk 3 mobilya markasından biri olmayı hedefliyoruz. Libya ve Kazakistan’da birinci mobilya markasıyız. Irak ve Rusya pazarlarında ise ilk üç mobilya markasından biri haline geldik. Bunun yanı sıra Weltew Home olarak ihracatımızın yoğun olduğu pazarlarda Türkiye’den bu ülkelere yapılan mobilya ihracatında uzun yıllardır liderliğimiz koruyoruz. Türkiye’nin ihracat kilogram değeri 1.5 dolar sınırına geldi. Mobilya sektöründe ihracat kilogram değeri 3 dolarlar seviyesinde. Weltew Home olarak yaptığımız marka yatırımlarıyla ihracat kilogram değerimizi 4,5 doların üzerine taşımayı başardık” dedi.

Weltew Home Turquality’nin şampiyonlar liginde

Weltew Home’un 2017 yılında marka destek programına katılmaya hak kazanarak başlayan Turquality yolculuğu, 4 yıllık program süresi içerisindeki başarılı ihracat ve markalaşma grafiğiyle hedeflere ulaşmada önemli bir motivasyon ve itici güç oldu. Ancak son dönemde marka ve ihracat rakamları büyüdükçe sınırlı olan marka destek programı yetmemeye başladı. Konuyla ilgili konuşan Balcı,“Bu yılın başında yapılan kapsamlı denetleme ve incelemeler sonucunda bir üst ve daha yüksek limitli olan şampiyonlar ligi diye tanımlayabileceğimiz Turqualit y programına resmi olarak kabul edildik. 5 yıllık stratejik iş planlarımızda 5 tanesi birincil olmak üzere toplam 25 hedef pazar üzerinde yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Bu pazarlarda rakiplerimize üstünlük sağlayacak gelişim alanları için ise 123 proje ile kapsamlı bir çalışma başlattık” diye konuştu.

Yeni fabrika 2024 yılında faaliyete girecek

Weltew Home’un 2024 yılı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Mustafa Balcı, “Önümüzdeki sene yine İnegöl’de megayatırım dediğimiz fabrikamızı devreye alacağız. 200 milyonTL yatırım değerindeki fabrikamız, 150 bin metrekare açık alan ve 105 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Yıllık 162 bin parça üretim yapmasını hedeflediğimiz fabrikamızda ortalama 1000’in üzerinde kişiye istihdam sağlayacağız. Mega fabrikamızın yüzde 85’i tamamlandı. 2024 yılında üretime başlayacağız. Fabrikamızla birlikte yurt içi pazar payımızın yanı sıra yurt dışı iş hacmimizi de önemli ölçüde büyüteceğiz. Dünyanın her ülkesinde kaliteli Türk mobilyasını tüketici ile buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Newjoy ile gençlere seslenecek

Yeni girdikleri genç odası ürün grubu hakkında da bilgi veren Balcı, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Newjoy ürün grubumuzla gençlere hitap ediyoruz. İlk etapta 21 farklı modelimizi tüketiciyle buluşturacağız. Gençler için hali hazırda ürünlerimiz bulunuyor ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda genç kesim için yeterli oranda yerli üretim bulunmadığını gördük. Başta yurt içinde olmak üzere yurt dışında da bu markamız ile büyümeyi hedefliyoruz. New Joymarkamızl a 1.5 yıl içerisinde de 40 mağazaya ulaşma hedefimiz var. 800 metrekare büyüklüğündeki ilk mağazamızı da Ağustos sonunda İzmir’de açacağız. İlk Newjoymağazamızı açtıktan sonra bayileşme sürecini hızlandıracağız. Newjoy ile amacımız genç odasında markalaşmak” şeklinde konuştu.

Mobilya sektörü 2023’te 10 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Mobilya sektörünün 2022 yılı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Balcı, “Son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik faaliyetleri hızlandırarak yakaladığımız istikrar sonucunda yüzde 11,2 artış sağlayarak 4,7 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Mobilya sektörü olarak 2023’te 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. En çok mobilya ihracatı yaptığımız ülke Irak oldu. Irak’ı, İsrail, Almanya, Katar ve Libya takip etti. Geçtiğimiz yıl yüzde 90’lık bir artışla mobilya ihracatında en yüksek artışa imza atan ülkede Katar oldu. Katar’a 150,6 milyonluk mobilya ihracatı gerçekleşti. İhracatta diğer öne çıkan ülkeler ise Suudi Arabistan ve Rusya oldu. Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin artması ve Rusya’nın Avrupa ülkeleri ile yaşadığı sıkıntılar Türk mobilyası için çok verimli bir pazar oluşturdu” dedi.

Reklam filminde mobilyada kalite manifestosu oluşturuldu

Weltew Home’un yeni reklam filmleri geçtiğimiz haftadan bu yana televizyon kanallarında izleyicilerle buluştu. Duayen oyuncu Cezmi Baskın’ın Galip Usta rolüyle 42 yıllık deneyimli bir mobilya ustasına hayat verdiği 8 ayrı reklam filmi serisi olumlu dönüşler aldı. Mobilyada şıklığın ve rahatlığın yanında, kalite güzelliğine vurgu yapılan reklam serisinde, Weltew Home’un mobilyada kalite manifestosu başarılı bir kurgu ve anlatımla izleyenlerle buluşuyor.