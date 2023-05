HABER: DİNÇER KARACALAR



Serdal Kara'nın önderliğindeki StarLife Medya, Model dizisi ve internet kanalında büyük ses getiren Kalbimin Aşkı" gibi bir çok yapıma ve televizyon programlarına imza atmış ve aynı zamanda dijital platforma yayın yapan StarLife TV, şimdilerde ayrı bir heyecan yaşıyor. StarLife Medya çok yakında Tüm Türkiye'de ulusal yayına çıkmaya hazırlanıyor.



Heyecanla beklenen Model of Turkey 2023, Türkiye'nin en güzel ve yakışıklı modellerini belirleyeceği o çok özel gecede, hayallere ve heyecanlara kucak açmaya hazırlanıyor.



Tv dünyasında başarıları, aynı zamanda sektörün nabzını tutmasındaki heyecanı tıpkı yetenek avcısı tutkusuyla hareket eden Yapımcı Serdal Kara, yarışmayı kazanacak olanlara, gelecek vaat eden renkli bir dünyanın kapılarını aralayacak olmanın heyecanını yaşıyor.



StarLife Medya, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik ederek modellik sektörünü yeniden tanımlamayı hedefliyor. Model of Turkey 2023, farklı yaşam alanlarından gelecek vadeden modellere katılım imkanı sunarak güzelliklerin her türlüsünü kutlamayı ve gelecek vaat eden modelleri benzersiz niteliklerini benimsemeye teşvik etmeyi amaçlıyor.



Bu prestijli gece, sektör profesyonelleri, moda ikonları ve ünlülerden oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendirilecek.



Yarışmanın kazananları, olağanüstü bir maruziyet, kariyer fırsatları ve Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etme şansı elde edecekler.



StarLife TV, bu dikkat çekici etkinliği tanıklık etmeniz için sizi davet ediyor,

ve ülkemizin yeni modellerinin güzelliğini ve yeteneklerini kutlamak için birlikte olmaya çağırıyor.