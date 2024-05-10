

Ünlü Model Rawdah Mohamed’in dinamik ve moda dünyasında sergilediği sıra dışı ruhu ve fikirleri, vizyonuyla mükemmel bir uyum içinde oldu.



Bu etkileyici defile, moda severler tarafından büyük beğeni topladı ve markanın sektördeki öncü konumunu pekiştirdi. Rawdah Mohamed’in, bu iş birliği moda dünyasında yankı uyandıran yenilikçi bir dönemin kapılarını araladı.