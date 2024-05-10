Ünlü Model Rawdah Mohamed’in dinamik ve moda dünyasında sergilediği sıra dışı ruhu ve fikirleri, vizyonuyla mükemmel bir uyum içinde oldu.
Bu etkileyici defile, moda severler tarafından büyük beğeni topladı ve markanın sektördeki öncü konumunu pekiştirdi. Rawdah Mohamed’in, bu iş birliği moda dünyasında yankı uyandıran yenilikçi bir dönemin kapılarını araladı.
ISTANBUL MODEST FASHION WEEK DEFİLESİNDE ÜNLÜ MODEL RAWDAH BÜYÜLEDİ
“GECELER” adı verilen 2025 Kış Koleksiyon tanıtımı İstanbul Modest Fashion Week Kapsamında gerçekleştirdiği defile ile tanıtıldı.
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