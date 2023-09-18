Haber: Mert Osman Erman

Bir maskeli doktor, siyah bir plastik ceset torbasının içine eğilir ve içindeki adamın bacaklarını nazikçe manipüle eder. "Önce yaş, cinsiyet ve boyunu belirliyoruz," diye açıklar.

"Şu anda çürüme aşamasında, su nedeniyle."

Doğu Libya şehri Derna'nın hastane otoparkında, şehirdeki birçok kurbanından birinin son detayları dikkatlice kontrol ediliyor ve kaydediliyor.

Bu şimdi buradaki en önemli işlerden biri ve en sıkıntılılarından biri. Adam, denizde bir hafta geçirdikten sonra tanınmaz hale geldi. Cesedi o sabah sahile vurdu.

Uzman eller, tanımlama işaretleri arar ve bir DNA çubuğu alır. Bu, hala onu talep edebilecek bir aile varsa önemlidir.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre, resmi olarak kayıp olan 10.000'den fazla insan bulunmaktadır.

Kızılay kendi sayılarını yayınlıyor.

BM, şu ana kadar ölü sayısının yaklaşık 11.300 olduğunu söylüyor. Son toplam net değil - ancak kesin olan tek şey bu felaketin büyüklüğüdür.

Mohammed Miftah, ailesinin kurbanlardan biri olduğunu içtenlikle biliyor.

Felaketten sonra kız kardeşini ve kocasını evlerinde bulmaya gittiğinde, evleri sürüklenip gitmişti.

O zamandan beri onlardan hiçbir şey duymadı. Bana, sel sularının ön kapısından içeri girdiği, kahverengi suyun aktığı bir video gösteriyor.

Bir araç akıntıya kapılır ve açık alana sıkışır, tamamen tıkar. "Arabaların geldiğini gördüm ve koşarak çıktım," diye hatırlıyor.

"Bittiğini düşündüm, öleceğimi düşündüm. Komşularımızın el fenerleri sallandığını görebiliyorduk. Sadece birkaç an içinde ışıklar söndü ve kayboldular.

"Bu en zor şeydi."Uluslararası yardım ciddi bir şekilde gelmeye başladığında, Libya'nın doğu hükümetinin Sağlık Bakanı, Derna'ya giden yolda dört Yunan kurtarma çalışanının bir kaza sonucu öldüğünü açıkladı.

On beşi daha yaralandı. Onlar, zaten Fransa ve İtalya'dan gelen ekipleri katılmak üzere yoldaydılar.

Kuveyt ve Suudi Arabistan da tonlarca ek malzeme taşıdı.

Sonraki adım, bunların doğru ve adil bir şekilde kullanıldığından emin olmaktır.

BM'nin Libya'daki Uluslararası Destek Misyonu Başkanı Abdullah Bathily, BBC Arapça'ya ülkenin şimdi tüm uluslararası bağışlarını yönetmek için şeffaf bir mekanizma oluşturması gerektiğini söyledi.

Bu, uluslararası olarak tanınan Trablus hükümeti ile tanınmayan doğu Libya hükümeti arasındaki koordinasyon zorluklarının iyi bilinen zorluklarından kaynaklanan bir endişe.

Derna şehir merkezine geri döndüğümüzde, bu şehri saran çamur ve enkazın içindeki ışığın bazı noktaları var.

Bir sokak köşesinde yüzlerce renkli kıyafet yığılmış durumda.

Karşısındaki yol boyunca hayatta kalanlara benzin verildiği için büyük bir kuyruk oluşur.

Bağışlar gelmeye devam ettikçe, bir adam gelir ve yaşlı bir kadının ayaklarına sıcak atkılar kutusu koyar.

Onun başını nazikçe öperken, kadın gülümser ve bir tane seçmeye başlar.

Bu, Libya'daki bu kriz anlarında Libyalıların Libyalılara yardım ettiği yerlerden biridir.