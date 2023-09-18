Haber: Mert Osman Erman

Nadir bulunan 150 milyon yaşındaki kamptosaurus, ilk olarak 1990'ların sonlarında ABD'de paleontolog Barry James tarafından bulundu.

Wyoming'de bulan kişinin adı Barry olduğu için Barry adını taşıyan uzmanlar, onun "son derece iyi korunduğunu" söyledi.

İskeletin 20 Ekim'de Hotel Drouot'da 1.2 milyon euro'ya kadar satılması bekleniyor.

Geç Jura dönemine kadar uzanan ve 2 bin ve 2022'de iki restorasyonun ardından Barry, 2.1 metre (6.9 feet) yüksekliğinde ve 5 metre (16.4 ft) uzunluğundadır.

Alexandre Giquello, Hotel Drouot açık artırma evinden, böyle tamamen korunmuş bir dinozor iskeleti görmek alışılmadık olduğunu söyledi.

"Kafatası örneğini vermek gerekirse, kafatası %90 oranında tamamlanmıştır ve dinozorun geri kalanı %80 oranında tamamlanmıştır," dedi.

Dinozor fosillerinin satışları nadirdir, yılda sadece birkaç tane dünya çapında gerçekleşir - ancak bazı uzmanlar örneklerin özel ellerin arasına nasıl geçtiği konusunda endişelerini dile getirmişlerdir.

Nisan ayında, bir Tyrannosaurus rex ilk kez Avrupa'da açık artırmada satıldı.

O dönemde BBC'ye konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden dinozor uzmanı Prof. Steve Brusatte, iskeletlerin "bilimsel olarak çok değerli" olduğunu ve "özel koleksiyoncuların kasalarına kaybolabileceğinden" endişeli olduğunu söyledi.