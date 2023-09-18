Haber: Mert Osman Erman

Higor Fiuza ve bredli halı yılanı Shiva, bu ay başlarında dalga yakaladıkları videonun viral hale gelmesinin ardından yerel ünlüler haline geldiler.

Ancak kısa süren ünlülükleri aynı zamanda vahşi yaşam koruma görevlilerini de haberdar etti.

Yetkililer, adamın Shiva'yı kamusal alanda gezdirerek onu tehlikeye attığını ve yılanı tutma iznini ihlal ettiğini söylüyorlar.

Queensland Çevre ve Bilim Bakanlığı, Mr. Fiuza'nın yerel medyada göründükten sonra sörf yapan ikiliyi soruşturmaya başladığını ve bu hafta ona 2.322 Avustralya Doları (1.207 İngiliz Sterlini; 1.495 Amerikan Doları) ceza kestiğini belirtti.

Yerli evcil hayvanları kamusal alanlara çıkarmak onlara "gereksiz stres" yaşatabilir ve onları "tahmin edilemez bir şekilde davranmaya" sevk edebilir, diye bir açıklamada bulunan vahşi yaşam görevlisi Jonathan McDonald dedi.

"Yılanlar açıkça soğuk kanlı hayvanlardır ve yüzebilirler, ancak sürüngenler genellikle sudan kaçınırlar," dedi.

"Yılan, suyun son derece soğuk olduğunu bulmuş olmalı ve okyanusta olması gereken tek yılanlar deniz yılanlarıdır."

Olay ayrıca halkın güvenliği ve yılanın yerel vahşi yaşama hastalık yayma olasılığı konusunda endişelere neden oldu, ekledi.

Ancak Mr. Fiuza daha önce yerel medyaya Shiva'nın suyu sevdiğini ve en az 10 kez onunla sörf yaptığını söyledi.

"Genellikle bir şeyi sevmezse tıslar ama su içinde tıslamaz, her zaman rahattır," dedi.

Shiva, Rainbow Bay'de sörf yapmak için ün kazanan ilk hayvan değil. Bir ördek - adı Duck - düzenli olarak sörf yapar ve hatta Avustralya sörf şampiyonu Steph Gilmore'dan dalgalar çalmıştır.