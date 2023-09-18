Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, hatta Kraliçe'nin özel görüşmeleri sırasında bu endişeleri Boris Johnson'a iletebileceği fikrini tartıştılar.

Bu açıklama, BBC belgesel serisi "Laura Kuenssberg: State of Chaos"un ikinci bölümünde ortaya çıktı.

Belgesel, Westminster ve Whitehall'daki dört yıllık karmaşayı araştırıyor.

Hükümetin en üst düzey yetkilileriyle yapılan röportajlara dayanan dizi, 2016 ile Liz Truss'un 2022'de Başbakan olarak göreve başlaması arasındaki dönemi kapsıyor.

Hükümet 2020 Mayıs ayında pandemiyle başa çıkmaya çalışırken, Boris Johnson'ın siyasi ekibi ile Sivil Hizmet arasında önemli gerginlikler yaşandı.

Şimdi kaynaklar, üst düzey yetkililerin eski başbakanın hükümetteki davranışları hakkındaki endişelerini Buckingham Sarayı'na ilettiklerini açıkladı.

Eski başbakanın tartışmalı başdanışmanı Dominic Cummings ile Sivil Hizmet Başkanı olan ve daha sonra görevi bırakan Sir Mark Sedwill arasında bir dizi çatışma yaşanmıştı.

Yetkililer, Kraliçe'nin özel görüşmelerinde bu endişeleri dile getirebileceği umuduyla Saray'a endişelerini ilettiler.

Rutin iletişim dışında bir dizi telefon görüşmesi ve iletişim olduğu anlaşılıyor.

Bir kaynak, o dönemdeki başbakanın "anayasa hatırlatılması gerektiğini" söyledi. Başka bir kaynak, Downing Street'teki atmosferi "tamamen kasvetli ve tamamen çılgın" olarak tanımlayarak ilişkilerin "tamamen toksik" olduğunu ve Boris Johnson'ın ekibi ile Sivil Hizmet arasındaki bağların "çöktüğünü" belirtti.

Kraliyet Sarayı'nın, Meclis'in önceki yaz kapalı tutulduğu 2019 "prorogasyon" uygulamasından sonra Boris Johnson'ın hükümetinin davranışları hakkında zaten endişeleri vardı - bu hamle teknik olarak Kraliçe tarafından gerçekleştirilmişti.

Bu hamle daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından yasayı ihlal ettiği sonucuna varıldı. Bir kaynak, bu durumun "ciddi endişe" yarattığını belirtti.

Belgeselde konuşan eski kabine sekreter yardımcısı Helen MacNamara, Buckingham Sarayı'na yapılan görüşmeleri tartışmaktan kaçındı.

"Başbakanın hastalıktan dönüşünden sonra (Covid'e yakalandı ve hastaneye tedavi gerektirdi) politik ekip tarafından sistem başarısızlıkları, Sivil Hizmet'in başarısızlıkları ve farklı kurumların başarısızlıkları hakkındaki algı bazen öyle aşırıydı ki, her şeyi mahvetmeye, her şeyi kapatmaya, yeniden başlamaya hazır bir şekilde ifade ediliyordu... sistematik olarak gerçekten sıkıntıdaydık," dedi.

İddialara yanıt olarak, Boris Johnson'ın ekibi, 10 Numara'nın eylemlerinin her zaman anayasa çerçevesinde olduğunu ve hiçbir kraliyet üyesinin kendisine böyle bir endişe dile getirmediğini savunuyor.

Buckingham Sarayı yorum yapmayı reddetti.