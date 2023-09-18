Haber: Mert Osman Erman

Pilot, Pazar günü Güney Karolina eyaleti üzerinde uçarken uçak kayboldu.

İsmi açıklanmayan pilot, paraşütle güvenli bir şekilde atlayarak kurtuldu. Şu anda hastanede stabil bir durumda.

Ne olduğu henüz net değil, ancak yetkililer uçağın bir "kaza" ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Lockheed Martin tarafından üretilen jetin her birinin yaklaşık 80 milyon dolar (65 milyon pound) olduğu düşünülüyor, AFP haber ajansına göre.

Yetkililer, F-35B Lightning II jetini Charleston şehrinin kuzeyindeki iki göl etrafında aradıklarını söyledi.

Jetin son bilinen konumu temel alınarak, Lake Moultrie ve Lake Marion'un federal havacılık düzenleyicileri ile birlikte arandığı belirtiliyor.

Uçak, sensörleri ve işletim sistemleriyle algılanmadan çalışacak şekilde tasarlanan bir gizli jet. Amacı savaş bölgesine girmek ve çıkmak ve düşman radarı tarafından izlenmemek - bu dünyanın en gelişmiş savaş jetlerinden biri.

Joint Base Charleston, yardım çağrısını eski adıyla Twitter'da yayınladı. "Acil durum müdahale ekipleri hala F-35'i bulmaya çalışıyor," dedi.

"Halktan, çabalar devam ederken askeri ve sivil otoritelerle işbirliği yapmaları isteniyor."

Kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek bilgilere sahip olan herkesi operasyon merkezine başvurmaya teşvik etti.

Deniz Kuvvetleri, şu anda olay hakkındaki bilgilerinin "sınırlı" olduğunu ve daha fazla bilgi toplamaya çalıştığını BBC'ye bir açıklamada belirtti.

Aynı anda uçtuğu düşünülen ikinci bir F-35 jeti, askeri sözcü Maj Melanie Salinas'a göre Charleston üssüne güvenli bir şekilde döndü.

Bu türün dünyadaki en büyük ve en pahalı silah programıdır.

2018'de, ABD askeri Güney Karolina'da bir kazadan sonra tüm F-35 savaş jetlerinin filosunu geçici olarak kullanılmaz hale getirdi.