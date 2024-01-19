Haber: Suat Ünal

Yaptığı işlerin yanı sıra aurası, güzelliği ve aldığı eğitimle de insanların sevgisini kazanan Modacı Eraslan kendisini daha fazla geliştirmek adına sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkıyor ve bir sonraki defilesi için hazırlıklar yapıyor.

Geçtiğimiz yıl Fashion Week Türkiye’ nin Baş tasarımcısı olan Ayşegül Eraslan, Dünyaca ünlü Milan Fashion Week'ten aldığı özel davet üzerine İnci konseptli bir defile için kollarını sıvadı.

Ünlü modacının yaptığı her tasarım özgün ve orijinal olduğu için moda severlerin nefeslerini kesecek bir defile bizleri bekliyor olacak . Türkiye’nin ilerleyen yıllarında , başarılı modacılar arasında emin adımlarla ilerleyeceğini genç güzel ve çalışkan modacı işinde ve kariyerinde daha sağlam ve hızlı adımlarla yükselmek istiyor.