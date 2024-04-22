Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın zengin oyuncu kadrosuna Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle Murat Han dahil oldu.

Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum’un yaptığı dizinin Murat Han’lı yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, aksiyonun hiç eksik olmadığı bir bölümün ipuçlarını ele veriyor.

Murat Han Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle 65. bölümünde 30 Nisan Salı akşamı ekranlarda olacak.

Karakter Analizi: Kayhan Serasker (Tura)

Fakir ailesinin kaderinden askerliği seçerek kurtulmaya çalışır. Elinden düşürmediği madeni parayla sürekli yazı-tura atar. İstediği zaman tura getirebildiği anlaşılınca “Tura” lakabını alır. Yıllarca düşman peşinde dağlarda yatıp kalkar. Cezayir ile de yolları bu süreçte kesişir. Bir süre omuz omuza savaşsalar da Tura vatanı yerine parayı seçince yolları ayrılır. Tura teröristlere silah satmaya çalışınca Cezayir ona engel olur. Parasını aldığı silahları teslim edemeyince teröristler ailesini kaçırır. Onları kurtaramayacağını anlayan Tura ailesini de teröristlerle birlikte havaya uçurur. Ama ailesini kaybetmesine sebep olanın Cezayir olduğuna inanır. İntikam planları yaparken Ruslara yakalanıp esir düşer. Yıllarca onlar için can alıp giderek daha acımasız bir adama dönüşür. Tura yeni göreviyle Türkiye’ye gönderilince, Cezayir en acımasız düşmanıyla tekrar karşı karşıya gelecektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı akşamı 20.00’da atv de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.