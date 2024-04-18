Sesi, şarkıları ve güzelliğiyle Mekadonya’yı fetheden Tuğba Ünal, yoğun istek üzerine 10 günlük Makedonya turnesine çıkmaya karar verdi.

10 günde 10 konser verecek olan sanatçı, geniş repertuvarıyla Makedonya’yı sallayacak.

Güzel şarkıcı, “Makedonya’da daha önce birçok kez konser verdim. Onlar beni ben de onları çok seviyorum. Farklı bölgelerden mesajlar aldım. Ben de herkesle buluşmak için turne kararı aldım” dedi.

Turnenin hemen ardından Türkiye’ye dönecek olan Ünal, yeni şarkıları için çalışmaya devam edecek.