Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş
16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Ali Yılmaz
21 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Raşit Yorgancılar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: Erkan Özdamar
19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Göztepe-Ümraniyespor: Yasin KolKaynak: AA