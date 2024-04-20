Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait. Alp Güvenir’in güçlü sesi ve naif yorumu şarkıya hayat veriyor.



Klip yönetmenliğini Emrah Özbilen’in üstlendiği video klip, İstanbul, Beyoğlu’nda Haliç manzarasına sahip bir dairenin üst katında çekildi. Klip, ayrılık sonrası özlem çeken bir çiftin hikayesini gözler önüne seriyor. Klipte, Alp Güvenir'e Ukraynalı model Anna Shmanko eşlik ediyor.



“Ağlıyorsun Değil Mi?” ile müzik listelerinde tekrar üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Alp Güvenir, 24 Nisan’da İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir konserle hayranlarıyla buluşacak. Müzikseverler bu özel geceyi kaçırmak istemeyecekler.



Klip Linki

https://youtu.be/0WmlIiUp82Y?s i=AaZ89WCLjzHwjk4V

