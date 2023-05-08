İSTANBUL- Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, çocukları Ali, Han ve Leyla’nın eğitimi için Londra’da kendilerine yeni bir hayat daha kurdu. İşleri için Türkiye'ye gidip gelen ama zamanlarını daha çok İngiltere'de geçiren oyuncu çift, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oylarını yurt dışında kullandı.



“OYUMUZU KULLANDIK”



Korel, ıoy kullanma merkezinde Ergenç ile çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak “Oyumuzu kullandık” notunu yazdı.

HABER: SELÇUK BULUT