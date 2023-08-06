İSTANBUL (AA) - Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali 11. kez motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Motosiklet Kulübü 10Riders'ın organizasyonu ve Quick Routes ekibi Özgür-Dilek Candar çiftinin ev sahipliğini yaptığı festival, bu yıl Susurluk Çaylak Mesire Alanı'nda yaklaşık 16 bin kişinin katılımıyla son buldu.

Yalnızca Türkiye'den değil, uluslararası katılımcılarıyla dünyadan büyük ilgi gören festivale Amerika, Almanya, Bolivya, Yunanistan, Bulgaristan, İran, Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelerden motosiklet tutkunları katıldı.

'Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji Guinness Rekoru'na da sahip olan festivalin bu yıl da gözdesi Quick Sigorta standı ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri oldu.

Festival kapsamında, 'Bana Güven' oyunu ile üzerinde Q bumerangı olan bir boşluktan su balonlarını geçirmeye çalışan katılımcılar aynı zamanda birbirilerine güven duymalarını gerektiren eğlenceli bir aktivite de gerçekleşmiş oldu. 3 gün süren etkinlikte yarışmayı kazanan kişilere trafik sigortası hediye edildi.

VR denge ve Quick Odak oyunu gibi aktivitelerin yanı sıra 'QuickCevap' bilgi yarışmasına katılarak yöneltilen soruları doğru cevaplayan katılımcılar da çeşitli ödüller kazandı.

Öte yandan, Quick Sigorta müşterisi olan ve sigorta poliçesini göstererek çekilişe katılan kişilere Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hediye edilirken büyük çekilişte 20 kişiye akaryakıt hediye çeki verildi.

Bu yıl 3-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, Can Gox, Seferiler, Retrobüs, Necati ve Saykolar ile Eksi Altı katılımcılarla buluştu, 2Teker2Yürek, Sonsuz Rota, Saliha Özkan, Hataylı Muhammet, Kolaçan, Motosiklet Arenası ve İsmail Biçer gibi motosiklet fenomenleri de alandaki yerini aldı.

Quick Sigorta'nın sürpriz hediyelerinin yanı sıra diğer stant alanındaki oyun ve çekilişlerde de katılımcılar birbirinden güzel hediyeler kazandı.

- 'Kendimizi evimizde hissediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, her yıl festivalin değişmeyen ana sponsoru olmaktan çok memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Motosiklet camiası bizim ailemiz gibi. Onlarla buluştuğumuz her ortam bizim için heyecan verici ancak Balıkesir Motosiklet Festivali'nin yeri bizim için ayrı, bu festivale adımızı veriyoruz, her yıl burada buluşup hasret gideriyor ve çok eğlendiğimiz birkaç gün geçiriyoruz. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Motosiklet dünyasının gündemini takip ederken bu etkinlikleri, çözüm üretebileceğimiz yenilikleri keşfetme alanları olarak da görüyoruz.'

Quick Sigorta standında festivali takip eden Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney de Susurluk halkının motosiklet camiasını yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve olası ön yargılarının çok olumlu duygularla değiştiğini, çok keyifli bir festival olduğunu aktardı.

Güney, 'Katılımcı sayısı gerçekten çok yüksek, şehrimiz insanları da çok güzel 3 gün geçirdi. Quick Sigorta'nın bu desteğini de çok doğru ve değerli buluyorum, Özgür ve Dilek'i tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da stantlarını hem eğlence hem de bilgilendirme amacıyla her yıl yeniden dizayn ettiklerini vurgulayarak, 'Bu yıl çok eğlenceli oyunlar ve hediyeler ekledik. Aynı zamanda motosiklet sürücülerinin soru ve sorunlarını dinledik. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi motosiklet tutkunlarının yanında olmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.