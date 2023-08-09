Bu şehirler, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle yerli ve yabancı kullanımların ilgi çekici. İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri:

Ahlat - Bitlis: Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve sessiz atmosferiyle huzur dolu bir yaşam sunuyor. Adıyaman'da çırak olarak başladığı kalaycılığı 66 yıldır sürdürüyor

Akyaka - Muğla: Mavi ile yeşilin muhteşem uyumunu yaşayan Akyaka, sakin plajları ve doğa gezileriyle huzur arayanları cezbetmekte.

Eğirdir - Isparta: Eğirdir Gölü'nün çevresinde yer alan bu şehir, sakin ve huzurlu bir tatil deneyimi sunuyor.

Foça - İzmir: Deniz, kum, güneş ve tarih... Foça, sakin bir tatil arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Gökçeada - Çanakkale: Türkiye'nin en büyük Adası olan Gökçeada, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle göz dolduruyor.

Göynük - Bolu: Bolu'nun doğal güzellikleriyle bezeli ilçesi Göynük, huzurlu bir kaçış sunuyor.

Halfeti - Şanlıurfa: Fırat Nehri'nin üzerinde yer alan bu şehir, tarihi evleri ve sakin sokaklarıyla göz kamaştırıyor.

İznik - Bursa: Tarihi surları, gölü ve huzurlu atmosferiyle İznik, sakin bir kaçış için ideal.

Köyceğiz - Muğla: Köyceğiz Gölü ve doğal güzellikleriyle huzurlu bir tatil sunan bu şehir, sakinliğiyle öne çıkıyor.

Perşembe - Ordu: Sessiz sahilleri ve doğa manzaralarıyla sakin bir tatilin adresi.

Seferihisar - İzmir: Türkiye'nin ilk "Cittaslow" kenti olan Seferihisar, yavaş ve sakin bir yaşam tarzı sunuyor.

Taraklı - Sakarya: Tarihi evleri ve doğal güzellikleriyle huzurunuzu bulabileceğiniz bir yer.

Uzundere - Erzurum: Doğa ile baş başa sakin bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için ideal.

Yalvaç - Isparta: Sessiz ve huzurlu bir tatil arayanlara özel doğal güzelliklerle dolu bir ilçe.