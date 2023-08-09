HABER: DİNÇER KARACALAR

Katılımın fazla olduğu yarışmada jüriler seçim yaparken zorlandı. Jüri koltuğunda yarışmanın kurucu başkanı Akif Örük, Menajer Ataberk Oral, İş insanı Ali Değirmen, Yunus Emre, Ufuk Kılıç, Avukat Ekin Hasret Akyol, Tasarımcı Esin Özyiğit, Yiğit Eryendi, Burak Çiçek, Taner Tabaklı Modeller Eylül Barca, Elif Çakar, Ceyda Toyran, Çağla Pekmezci, Doğa Ekin Yavuz, İrem Alper yer aldı. 25 erkek 25 kadın yarı finalist belirlendi. 12 Eylül İzmir İstinyeart %100 Performans Arena’ da gerçekleşecek olan gala gecesinde organizasyona destek olan firmalarımız;FMX estetik cerrah Dr.Farzan Malekzadeh, Aldeg İnşaat, Pierre Cardin Bedding, Smile station (finalistlerin diş bakımları için) Dorsay Pırlanta, Elit Optik, İğne iplik moda, Rinelli,Maraton, Flo,Altier Akademi, Ünlü Boya