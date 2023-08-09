Haber: Aslan Sayım

Avrupa konserlerine hız kesmeden devam eden Mustafa Yılmaz yeni şarkısı Sevdiğime Say için gün sayıyor.

Sevenleriyle şarkısının klibinin çıkış tarihini paylaşan Mustafa Yılmaz, Klip yönetmeni montaj sorumlusu Talihsiz Kaza geçirince Klip çıkış günü ertelendi. Cuma günü Sevdiğime Say şarkısı tüm dijital platformlarda olacak.

Şarkının sözü müziği Engin Küçük düzenlemesi Mustafa Yılmaz imzası taşıyor. Klip yönetmen koltuğunda ise iş adamı ve yapımcı Hayrettin Güneş yer alıyor. Hayrettin Güneş klip yönetmenliği alanında çok başarılı film tadında çalışmalara imza atıyor. Sevdiğime Say isimli şarkısı ile Mustafa Yılmaz Grand müzik etiketi ile sevenleriyle buluşuyor.