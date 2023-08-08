HABER: DİNÇER KARACALAR

Kuzey Kafkasya kökenli vatandaşların kurduğu Süper Amatör Lig ekibi Nart Spor’un yönetim kuruluna giren iş insanı Nur Demirag, kulübü başarıya taşımak için dört bir koldan çalışmalar yürütüyor. Takıma başarılı futbolcu Emre Dalgalıdere’nin transfer edilmesinde önemli rol oynayan Demirag, reklam çalışmaları için de kolları sıvadı.

DEV EKRANDA

Nur Demirag uluslararası bir tanıtım projesine imza attı. İş insanının girişimleriyle Nart Spor’un reklamı, New York’un meşhur Times Meydanı’nda bulunan dev ekranda yayınlandı. Kulübün oyuncularının fotoğraflarının yansıtıldığı reklamda Emre Dalgalıdere’nin Maykop Restoran’daki imza töreninden karelere de yer verildi. Nart Spor’un Times Meydanı’ndaki reklamı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı.