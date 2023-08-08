Haber: Beyza Betül Cihan
Hastane kantininin işletmesini üstlenen Sevindik, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Hastane kantininde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, ünlü oyuncuyu kasada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bilgiye göre, Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi kantinini işletiyor. Oyuncu, geçmişte 'Kurtlar Vadisi' dizisinde Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır karakteriyle tanınmıştı.
Bir ay önce motosiklet kazası geçiren Sevindik, Beşiktaş'tan Bebek'e giderken bir aracın açılan kapısına çarpmıştı. Kazanın ardından hastane kantini işletmeciliği yapmaya başlaması dikkat çekti.