Haber: Beyza Betül Cihan

Tatil sezonunu Bodrum'da açan çift, yakın arkadaşları Fırat Çelik ve Tanem Sivar ile birlikte keyifli anlar yaşıyor.

Eylül ayında nikah masasına oturan ve ardından kızları Mercan'ı kucaklarına alan çift, tatil sezonunu da boş geçmiyor. Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Özge Özpirinçci, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde ise çift, Bozburun'da görüntülendi. Tekne ile deniz turu yapan aile, keyifli anlarını doyasıya yaşıyor. Tatil boyunca kızları Mercan ile ilgilenen Burak Yamantürk, anne ve kızıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Bozburun'daki kaldıkları otelde bekleyen Burak Yamantürk, tekneyle iskeleye döndüklerinde eşine ve kızına yardım ederek Mercan'ı kucağına aldı.