Koşucu, bisikletçi ve yürüyüşler mayıs ayını bu yarışla coşkuyla karşıladı. Yarı kentsel, yarı ormanlık bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte 10 km’lik parkur tek bir döngüde yapıldı. İlk kez aynı gün içerisinde herkese açık 5 km’lik parkur da sunuldu.

HST HOLDİNG DE YARIŞTAKİ YERİNİ ALDI

Cergy ve Pontoise yollarında yapılan yarışa iş dünyasından da pek çok isim katılım sağladı. HST Holding de yarışa katılan şirketler arasındaki yerini aldı. Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Bayhan yarışa katıldıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Sürdürülebilir bir dünya için adım atan koşucu ve yürüyüşçü iş insanları için yeni ağların oluşturulmasında önemli bir yer edindi etkinlik.

Etkinlik neredeyse her yıl düzenleniyor. Her yıl başka bir kurum ya da kuruluşun önderliğinde düzenlenen etkinlik insan, doğa ve yaşam alanlarının uyumunu sergiliyor. Dünyanın pek çok yerinden koşucu ve yürüyüşçülerle her yıl renkli sahnelere ev sahipliği yapıyor.

Etkinliğe katılan ve izleyenler için farkındalık da yaratan etkinlik daha pek çok insana yıllarca ev sahipliği yapacak gibi.