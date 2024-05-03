İstanbul Kongre Merkezinde, gerçekleştirilen Mobilefest Fuarına teknoloji ve mobil ödeme sektörlerinin önemli şirketleri katılım sağladı. HST Mobil bu önemli etkinlikteki teknoloji meraklısı ziyaretçilerle ve sektörün diğer firmalarına yeni ürünlerini tanıttı..

Sektör liderleri ve etkileyicileriyle ağ oluşturmak iddiasıyla hayata geçirilen fuar, yurt içinden ve yurt dışından önemli isimlerin konuşmalarına sahne oldu. Bunun yanında her bir şirket için kendini tanıtma, yeni teknolojileri aktarma fırsatı sunan fuar, üç günlük bir periyotta gerçekleşti. Önemli etkinlikler ve oturumlarla teknoloji meraklılarına yeni deneyimler yaşattı. İletişim ve bağlantıya odaklanan Mobilefest Fuarı marka farkındalığı yaratmak ve şirketlerin ürünlerini sergilemeleri için önemli bir altyapı oluşturdu.

Çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir fuara tanık olan ziyaretçiler, şirketlerin temsilcileriyle doğrudan muhatap olma fırsatı yakaladı. Özellikle üniversite öğrencilerinin ilgiyle karşıladığı fuar, bu sektöre yönelik fuar ihtiyacını gözler önüne serdi.

Vodafone, Türk Telekom, Turkcell gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Papara, Paratika, Aktifbank, DT Cloud, Paybyme gibi yeni nesil ödeme çözümlerinin önemli şirketleri de fuardaydı. Fuar boyunca ziyaretçiler, en son teknolojilere yerinde tanıklık ederken sektörle ilgili bilgileri sahiplerinden edindi.

HST Mobil en son teknoloji ödeme çözümlerimizi ziyaretçilerimizle paylaştık. Her Cebe Pos mottosuyla çıktığı yolda bu derece önemli bir fuarda olmaları ilgi ile karşılandı,,

Fuar boyunca oluşturduğumuz yeni ağların, paylaştığımız teknolojilerin ödeme teknolojileri alanında çok önemli bir yere sahip olduğuna eminiz. Yerimizi alacağımız diğer fuarlarda da ağımızı genişletmeyi ve sektörün diğer paydaşlarıyla Türkiye’deki ödeme sistemlerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz.