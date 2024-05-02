HABER: BANU KIRGIZ

“Benim Yazar’ım” projesi, yerel AR-GE’den ulusal ve Avrupa platformlarına taşınarak eTwinning Projesi haline gelmiştir. Bu proje, ilköğretim 1. kademe öğrencilerine kitap okuma alışkanlığını kazandırarak kalıcı hale getirmeyi, yazma tekniklerini öğreterek geleceğin hikaye, şiir, roman ve masal yazarları olmalarını hedeflemektedir. Ayrıca, çocukları farklı meslek dallarıyla tanıştırarak hayal dünyalarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’den 8, Fransa’dan 1, Romanya’dan 7, İtalya’dan 3, Ürdün’den 1, Sırbistan’dan 1, Makedonya’dan 1 ve Bulgaristan’dan 1 olmak üzere toplamda 23 ortakla gerçekleştireceğimiz projemizde, öğrencilerimiz hayal güçlerini kullanarak yazıp resimleyecekleri masallarını oluşturacaklar. Proje sonunda, öğrencilerimizin masalları kitap olarak basılacaktır.