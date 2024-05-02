HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Eğitimci - Yazar Yalçın Sevim ve eşi Eda Sevim, Mimoza Global Medya'nın 2. Altın Başarı Ödülleri'nde "2024 Yılının En Başarılı Eğitim Kurumu" ödülüne layık görüldü.

Mimoza Global Medya tarafından 2. Altın Başarı Ödülleri Ankara’da Andora Balo Salonunda yapılan muhteşem törenle “Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu” ödülü Kurum Sahibi- Eğitimci-Yalçın Sevim’e verildi.

Eğitimci - Yazar Yalçın Sevim, ödülü alırken yaptığı konuşmasında:

Öncelikle bu ödülü almamdaki başarımızda emeği olan sevgili ve değerli biricik eşim Eda Sevim ve Yalçın Sevim Akademinin değerli öğrencileri için bu ödülümü alıyorum, ayrıca Global Medya kurucusu Edanur Hanım’a ve bu ödül töreninde emeği geçenlere bizi böylesi gurur verici bir ödül almaya layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz,” dedi.

Mimoza Global Medya tarafından “2. Altın Başarı Ödülleri” Haber, magazin, sanat, kültür ve eğitim sektöründe başarılarıyla gündeme gelen önemli kişilere ödülleri sırasıyla takdim edildi. Ankara'da görkemli bir gece hazırlayan Global Medya, dans ve müzik etkinlikleriyle muhteşem bir ödül gecesi gerçekleştirdi. Her dalda ayrı ayrı ödül alanlar geceyi güzel ve anlamlı kılmak için birlikte fotoğraf çekindiler.