İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, yetişmiş mevcut insan kaynağını güçlendirmek ve iş hayatına Türkiye Sigorta'da başlayan gençleri desteklemek adına kurum içi eğitim programı olan 'Sigortacılık Okulu' projesini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, mevcut insan kaynağını güçlendirirken sektöre yetişmiş insan kaynağı sağlamak ve sigortacılık mesleğinin dinamiklerini aktarmak adına 'Sigortacılık Okulu' adını verdiği kurum içi eğitim programını hayata geçirdi.

Program ile Türkiye Sigorta Akademi tarafından hazırlanan içeriklerin yanı sıra çalışanların gerçek deneyimlerinden oluşan vaka çalışmaları destekleniyor. Şirket, tam bir okul olma hedefiyle oluşturduğu programla sektöründeki insan kaynağının da niteliğini artırıcı bir adım daha atmış oluyor.

Sigortacılık Okulu; temel sigortacılık, temel sigortacılık branşları ve kişisel gelişim olmak üzere 3 modülden oluşuyor. Mayıs-haziran, eylül-ekim ve şubat-mart ayları olmak üzere 3 fazda tamamlanması planlanan derinleştirilmiş sigortacılık eğitimlerinin süresinin toplam 250 saat olması öngörülüyor.

- 'Amacımız A'dan Z'ye sigortacılığın öğretilmesi'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız, Sigortacılık Okulu'nu hayata geçirdikleri için oldukça heyecanlı olduklarını belirtti.

Türkiye Sigorta olarak insan kaynakları süreçlerini, çalışanların kendisini geliştirmesi adına kurguladıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

'Bu programla onların mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sektöre nitelikli çalışan kazandırılması ve çalışanlarımıza A'dan Z'ye yeni nesil sigortacılığın öğretilmesini amaçlıyoruz. Sigortacılık Okulu, standart gelişim programlarının dışına çıkıp bizzat birbirinden öğrenme, gerçek deneyimlerden oluşan vaka analizleri ile teori ve pratiği bir araya getirdiğimiz yapılandırılmış bir program. Hedefimiz, derinleştirilmiş sigortacılık eğitimleri paralelinde, yeni mezunları işe almak ve sektöre deneyimli çalışan yetiştirmek.'