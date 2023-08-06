Haber: Mert Osman Erman

Sadece Pekin başkentinde, geçen hafta boyunca yağan yağmur miktarı 140 yıllık bir rekoru kırdı.

Pekin ve komşu Hebei eyaletindeki insanlar, eski bir süper tayfun olan Doksuri, Çin'in kuzeydoğusunu sırılsıklam ettiğinde şişme botlar ve kamyonlarla evlerini terk etmek zorunda kaldılar.

En az 10 kişi öldü ve 18 kişi kayıp, yetkililer milyonlarca kişiyi tahliye etti. Sel suları yolları ve köprüleri hasar verdi, arabaları sular altında bıraktı ve inşaat alanlarını tahrip etti.

Doksuri geçen hafta sonu Çin'e çarptı ve haftanın büyük bir bölümünde kuzeydoğuyu sırılsıklam etti. Bölge, bir önceki hafta tayfun Talim'in etkilerinden hemen kurtulmuştu.

Ardından, Çin'in doğu kıyısının açığında denizde bulunan tayfun Khanun'un tehdidi var, bu da Doksuri tarafından vurulan bölgelerdeki yağmurları şiddetlendirmeye tehdit ediyor. Sel sularının çekildiği bölgelerde, sakinler evlerinden çamuru temizlemeye başladı. Aşağıdaki üç fotoğraf da Pekin'de çekildi.

Sular altında kalan sahneler aynı zamanda Filipinler'de de yaşandı, Khanun, Doksuri ve Talim mevsimsel muson yağmurlarını daha da kötüleştirdi.

Fırtına yorgunu Filipinliler, günlük rutinlerinin mümkün olduğu kadarını yerine getirirken, tayfunlar başkent Manila ve Bulacan ile Pampanga'nın banliyölerindeki sel sorunlarını da gözler önüne serdi. Yavaş hareket eden Khanun, haftanın ortasında Okinawa'ya vurdu ve Çin'deki yağmurları şiddetlendirme tehdidi oluşturuyor.

Peşinden Okinawa'nın üçte birinin elektriğini kesdi ve turizm sezonunun zirvesinde bir gün boyunca havaalanını kapattı.

Tayfun Khanun, Tayvan'da bir gün boyunca ofislerin ve okulların kapatılmasına neden oldu. Bu arada, Hindistan ağır muson mevsiminin tam ortasında ülkenin bazı bölgelerini sular altında bıraktı.

Sadece Temmuz'un ilk iki haftasında kuzeyde neredeyse 100 kişinin ölümüne neden olan sel ve toprak kaymaları yaşandı.